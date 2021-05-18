112 ekibi saldırıya uğradı, polis müdahale etmedi!

İzmir’in Bornova ilçesinde görevli 112 Acil ekibi, Zafer Mahallesinde meydana gelen kazada yaralanan kişiye müdahale etmeden darp edildi. Birkaç metre ötesindeki darp olayına ise emniyet mensuplarının kayıtsız kaldığı iddia edildi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in Bornova ilçesinde görevli 112 Acil ekibi görevlileri Eren Değerli(35) ve Sema İnanç(44), trafik kazasında yaralanan hastaya müdahaleye giderken hasta yakınları tarafından darp edildi. Bornova Zafer Mahallesinde meydana gelen kazada yaralanan hastaya müdahale etmek isterken hasta yakınları tarafından darp edilen 112 personeli olayla ilgili hastaneden darp raporu alarak emniyette şikayette bulundu. İzmir’de son 10 günde üçüncü kez sağlıkta şiddet vakasının ardından şiddet mağduru 112 Acil ekibi çalışanları Eren Değerli(35) ve Sema İnanç(44) Birlik Sağlık Sen Genel Merkez Binasında bir araya gelerek yaşadıklarını anlattı.

Hastaya müdahale edemeden darp edildiler

Beş buçuk yıldır Bornova’da aynı bölgede görev yaptığını belirten Eren Değerli, olay anını anlatarak, “Dün akşam 22:00 sularında yayaya çarpma, trafik kazası ihbarı aldık. Zafer mahallesine doğru ivedi bir şekilde hareket ettik. Olayın olduğu yer çok dar bir sokak ve çok kalabalık bir grupla karşılaştık. Kalabalığı dağıtacak güvenlik güçleri vardı. Ama kalabalık o kadar dirençliydi ki hastayı bırakın müdahale etmeyi yanına bile yaklaşamıyorduk. Siren çalışıyoruz bir türlü müdahale edemedik. Araçtan inmeye çalışırken bir kadın önümüzü devamlı kesti. Araçta inerken de kapımı kapatarak araçtan inememe engel oldu, hastaya müdahale etmemi geciktirdi. Ben de o tepki ile ‘Ne yapıyorsunuz, çok mu meraklısınız?’ dediğimde, ‘Benim babam tabi ki yanında olacağım’ gibi bir şeyler söyledi. Orada bir adam ‘Sen kadına nasıl bağırırsın’ diyerek küfürle beraber yumruk atmaya başladı. Ben bir şey söyleyemeden insanlar ayırmak yerine herkes saldırmaya başladı. Arkadaşlarımın da yanına gidemedim onlar da benim yanıma gelemedi. 10 dakika boyunca ayırmaya çalıştıkça daha da saldırmaya başladılar. Kendimi koruyamadım çünkü 3 aracın arasına sıkışmış kaldım. Yapmayın etmeyin demem bile artık nafileydi çünkü bunu dinleyecek kitle yoktu. Emniyetteki ifadelerde akraba ve tanış olduklarını öğrendim. Aracın önünü kesen kadının da kazazedenin kızı olduğunu öğrendim.” dedi.

Polis müdahale etmedi

Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadığını ifade eden Değerli, “Ama beni en çok üzen ise aracın birkaç metre ötesindeki emniyet mensupların bizi ayırması, kurtarmak için hiçbir çabasının olmamasıydı. Sağduyu vatandaşlar 10 dakika sonra bizi oradan çıkardılar. Araca binmeye çalıştık. Bu sefer aracın içinde bizi darp etmeye, aracımıza tekmelemeye başladılar. Aynı grup aracın içinde bizi saldırmaya başladı. Sonrasında emniyetin olayı müdahalesi ve sağduyu vatandaşlarla birlikte olay yerinden uzaklaştık. Yapılan muayenede kaşımdan ayak ucuma kadar darbe aldım. 16 saattir bu işle mücadele ediyorum. Bu şiddetin son bulması lazım. Ben hastaya müdahale edememenin üzüntüsünün yanında bu travmayla mücadele edeceğim. Ben o mahalleye bir daha gittiğimde böyle bir şeyle bir daha yaşamayacağımı garantisini göremiyorum. Ben yine o bölgeye gideceğim zaman aynı şeyle karşılaşmaktan korkuyorum” diye konuştu.

Sağlık çalışanları sahipsiz

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ise, “Bugün bir araya gelme sebebimiz dün gece 112 istasyonumuzda görev yapan arkadaşlarımız trafik kazası geçiren bir vatandaşa müdahale etmek isterken çevresindeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Sağlıkta şiddet dinsin diye uğraşıyoruz ama maalesef artarak devam ediyor. Bunun sebebi ise maalesef sağlıkta şiddet yasasının doğru bir şekilde çıkarılmaması ve cezaların caydırıcı olmamasında dolayı bu şiddet artıyor. İzmir’de son 10 günde 3 tane sağlıkta şiddet vakasını art arda yaşandı. Ege doğum evinde 2 arkadaşımız, Tepecik Acilde yaşanan bir şiddet var ve dün gece ise trafik kazası geçiren vatandaşı müdahale etmek isterken yaşadığı şiddet var. Temennimiz bunun önüne geçilmesi. Devlet büyüklerimiz üzerlerine düşen görevlerini yerine getirmesi gerekiyor. Sağlık çalışanlarının sahip çıkması gerekiyor. Şiddet uygulayanların karakolların bir kapısından girerek diğer kapısından çıkmamasını istemiyoruz. Bunların mutlaka cezası olmalı. Sağlıkta şiddet uygulayanların kamu hizmeti veren sağlık kuruluşlarında belli bir süre mahrum edilmesi de bunları engelleyecektir. Devlet büyüklerimiz sağlıkta şiddet yasasını bir an önce çıkarılmalı. Olmazsa olmazımız olan sağlık çalışanları sağlıkta şiddetten uzak olması gerekmektedir. Öldürülen doktorlarımız, sağlıkta şiddetten dolayı intihar eden doktorlarımız var. Bunların önüne geçilmesi için bu yasanın çıkarılması gerekiyor Sağlık çalışanlarımız maalesef sahipsiz durumda. Kendi ailelerine vakit ayıramayan sağlık çalışanları vatandaşlara zaman ayırıyor. Bu şiddet kabul edilebilir değil” dedi.