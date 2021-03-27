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117 gündür kayıp olan kızını arıyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde 117 gün önce ortadan kaybolan Nazlı Demirtaş'tan (16) haber alınamıyor. Sokak sokak gezerek, kızını arayan anne, "Geceleri uyku uyuyamıyorum. Telefon çalsa bile acı haber gelecek diye açamıyorum" dedi

117 gündür kayıp olan kızını arıyor
27 Mart 2021 Cumartesi 11:15

Çiğli'de yaşayan ablasının yanında kalan lise öğrencisi Nazlı Demirtaş, geçen 11 Aralık gecesi, herkesin uyuduğu sırada evden çıkıp, sırra kadem bastı. Nazlı'ya ulaşamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen Nazlı'dan haber alınamadı.

Anne Nuray Özsöz ise, sokak sokak gezerek kızı Nazlı'yı arıyor. Kızının resimlerini farklı noktalara asan anne Özsöz, "Hep beraber akşam yemeği yedikten sonra Nazlı ile ablası Hazal gittiler. Hazal sabah uyandığında Nazlı'nın olmadığını haber verdi. Kayıp ihbarında bulunduk. Gittiğinden beri hiçbir haber alamadık. Haberleri seyredemez oldum. Her an çocuğumdan 'acı haber alabilirim' diye korkuyorum. Yetkililer sesimi duysunlar. Tek başıma mücadele ediyorum" dedi.

'GÖZÜME UYKU GİRMİYOR'

Gelen ihbarların asılsız çıktığını ifade eden anne, "Ne duyan ne gören ne de arayan var. Vatandaşlarımızdan da biraz dikkatli olmalarını rica ediyorum. Yaklaşık dört ay oldu ve hiç ses yok. Kızımın kandırılıp, götürüldüğünü düşünüyorum. Sosyal medya hesapları da kapalı. Sanki yer yarıldı da kızım içine girdi" diye konuştu. Korku dolu günler geçirdiğini vurgulayan Özsöz, kızına da şöyle seslendi;

"Günlerim sürekli düşünerek geçiyor. Geceleri uyku dahi uyuyamıyorum. Bu nedenle gözlerimde rahatsızlıklar başladı. Biraz dalsam Nazlı gözümün önüne geliyor. 'Acaba ne haldedir' diye düşünüp, duruyorum. Telefon çalsa bile kötü haber alacağım diye korkuyorum. Eğer beni duyuyorsan Nazlı, ne olur evine dön. Kimse sana annen gibi sahip çıkmaz. Ana gibi yar olmaz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #nazlı demirtaş
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