12 milyonluk bağışa bakanlıktan veto

MHP’li Aliağa Belediyesi ile DEÜ iş birliğinde kaba inşaatı halen devam eden Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ne ALOSBİ yönetiminin 12 milyon TL bağışta bulunmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, onay vermedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Milliyetçi Hareket Partili Serkan Acar’ın belediye başkanı olduğu Aliağa Belediyesi ile AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın rektörü olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) iş birliğinde Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde inşaatı devam eden Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ne bağışa bakanlıktan izin çıkmadı. Geçen yılın eylül ayında İzmir’in ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin yapımı için Dokuz Eylül Üniversitesi, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) arasında protokol imzalanmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan’ın imza koyduğu protokol dahilinde ALOSBİ yönetimi, 12 milyon TL bağışta bulunarak hastane için önemli bir kaynak sağlayacak Aliağa Belediyesi de inşaattan ruhsat işlemlerine kadar her konuda sürece destek olacağına ilişkin iradesini ortaya koymuştu. Ayrıca protokol kapsamında 201 yataklı hastane inşaatının 2021 yılının haziran ayında bitirilmesi, 2022 yılının ilk yarısında ise hastanenin hizmete açılması hedefleniyordu.

Bakan Varank, onay vermedi

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 2021 yılının sonuna gelinmesine rağmen üç bloktan oluşan projede kaba inşaat çalışmaları devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ALOSBİ yönetiminin hastane inşaatı için 12 milyon TL bağışta bulunmasına onay vermediği ortaya çıktı. Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) aralık ayı meclisinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Aliağa Belediye Başkanı meslek hastalıkları için bizden yardım talebinde bulunmuştu. Biz de bu talebi onayladık. Fakat Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bu bağışı onaylamadı. Bağışı onaylamadığı için de aktarımı gerçekleştiremedik. Sayın bakana sözlü olarak meslek hastalıkları hastanesinin çok önemli bir hastane olduğunu, bölgeye katkı sağlayacağını ifade etmemize rağmen bazı sebeplerden dolayı onay veremeyeceğini o konuda da fazla ısrarcı olmamamızı söyledi” dedi.

“Ellerine yüzlerine bulaştırmayı seviyorlar”

Söz konusu bağışa bakanlığın onay vermemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partili Aliağa Belediye Meclisi Üyesi Hakan Turan, “Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Aliağa için önemli bir yatırım. 2019 yılında gerçekleşen yerel seçimler öncesi Aliağa Belediyesi yer tahsisi yapmış ve bir yıl içinde hastanenin bitirileceği ifade edilmişti. Ancak 2021 yılının son günlerine gelmemize rağmen halen kaba inşaat devam ediyor. 12 milyon TL’lik bağışa belediye meclisinde CHP Grubu olarak onay vermiştik. Ancak merkezi hükümetin yapması gereken bir yatırımı Aliağa Belediyesi’nin kendi bütçesinden üstlenmesini doğru bulmuyoruz. Böyle bir hastane merkezi hükümetin ödenek aktarımıyla yapılması lazım. Yerel seçimlerden önce sanki bu hastaneyi Aliağa Belediyesi yapacakmış gibi bir algı oluşturuldu. İmar planları onaylanmamışken, projesi hazır değilken sahte bir temel atıldı. Tarla vasfında olan bir yere temel atmışlardı. Başlangıcı çürük olan bir projede böyle bir şey yaşanması çok doğal. Genel siyasette de gördüğümüz üzere her şeyi ellerine yüzlerine bulaştırmayı seviyorlar. Hasta garantili yap-işlet-devret modeliyle yapsalardı şimdiye kadar yapmışlardı. Bu tarz sorunların olması normal. Bunlar bu işi beceremeyecekler. Bu bağışa bakanlığın hangi gerekçeyle onay vermediğini sormak lazım. Cumhur İttifakı’nın bir belediye başkanı Cumhur İttifakı’nın bakanlığı üzerinden bir işlemi onaylatamıyorsa yapmasın bu işi zaten” ifadelerini kullandı.