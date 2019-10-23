12'nci kattan düşerek hayatını kaybetti

Karşıyaka'da 12'nci kattaki dairesinin balkonundan düşen Zeynep Bodur (47), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi 2040/4 Sokak'taki lüks sitede meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Zeynep Bodur, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip, 12'nci kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bodur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bodur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







