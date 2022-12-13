TWITTER'DA BİR GELİŞME DAHA
TWITTER'DA BİR GELİŞME DAHA
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN GÜLÜMSETEN VİDEO
ÜNLÜ OYUNCUDAN GÜLÜMSETEN VİDEO
0
UZMANLARDAN SOĞUK UYARISI!
UZMANLARDAN SOĞUK UYARISI!
0
BUZ KAPLI GÖLEN DÜŞEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ!
BUZ KAPLI GÖLEN DÜŞEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ!
0

12 yaşındaki çocuğun idrar kesisinden çıkanlar şaşırttı! Doktorlar 'bu bir ilk' dedi

13 Aralık 2022 Salı 13:18

İzmir'de, "ayrık omurga" olarak da bilinen "spina bifida" hastası olarak doğan ve 4 yaşındayken mesane genişletme ameliyatı geçiren 12 yaşındaki bedensel engelli çocuğun idrar kesesinde oluşmuş bezelye büyüklüğündeki 475 taş operasyonla çıkarıldı.

Karabağlar ilçesinde "spina bifida" hastası olarak doğan D.Y'nin 4 yaşındayken mesanesi operasyonla genişletildi.

Çocuk, idrar yapmada zorluk yaşamaya başlayınca bir kez daha ameliyat masasına yatırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Arzu Şencan'ın başında olduğu ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çocuğun idrar kesesinde oluşmuş her biri 6 ila 7 milimetre çapında 475 taş, başarıyla çıkarıldı.

Taş sayısının fazlalığı şaşırttı

Prof. Dr. Arzu Şencan, "spina bifida" hastası olarak doğan çocukların önemli bölümünde mesane darlığı sorunu da ortaya çıktığını ve bu sorunun "yama" yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonlarla mesane genişletilerek giderildiğini belirtti.

Bu ameliyatı geçirmiş olanların önemli bölümünde mesane taşı rahatsızlığının da görüldüğünü anlatan Şencan, şöyle dedi:

"Bu hastamızda da durum gelişmiş ancak ilginç olan kısım çok sayıda taşın burada gelişmiş olması. Bizim için de idrar kesesinden bu kadar taş çıkarma vakası ilk oldu. Bunca yıllık meslek hayatımda bir hastanın mesanesinden bu kadar çok taş çıkardım. Saydık 475 adet bezelye büyüklüğündeki taşlar, idrar torbasının tama yakınını doldurmuştu. Ameliyatın başında ışıklı boruyla idrar kanalına girdik, taşlar kırılır mı diye baktık. Sonra açık ameliyatla mesaneyi küçük bir kesiyle açıp, içinden taşları temizledik. Bu hastanın mesanesi daha önce yama yöntemiyle genişletildiği için o yamanın bozulmamasına dikkat etmemiz gerekiyordu. Küçük bir kesiyle tüm taşları çıkarmamız mümkün oldu."

Hastalarının sağlık durumunun iyi olduğunu hayatına kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Şencan, "Ameliyat olmasaydı idrar torbasının hacminin hemen hemen tamamını dolduran taşlar enfeksiyona neden olurdu. O taşlar oradan çıkmasaydı hastayı enfeksiyondan kurtaramazdık." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #sağlık #taş #haber
Önceki Haber
CHP İzmir’den 6 yaşında kız çocuğunun istismar edilmesine tepki! Bakan Yanık'a istifa çağrısı
Sonraki Haber
İzmir Tabip Odası'ndan açıklama: Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den istifa sinyali
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den istifa sinyali
0
İzmir'de sağanak yağmur! Bazı bölgeler sular altında kaldı, trafik tıkandı!
İzmir'de sağanak yağmur! Bazı bölgeler sular altında kaldı, trafik tıkandı!
0
Son dakika! İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı!
Son dakika! İzmir'de 22 saatlik su kesintisi! İZSU bu ilçeleri uyardı!
0
İzmir Tabip Odası'ndan açıklama: Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!
İzmir Tabip Odası'ndan açıklama: Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!
0
Bayraklı Belediyesi'nden sokak kedilerine sıcak yuva
Bayraklı Belediyesi'nden sokak kedilerine sıcak yuva
0
Soyer'den hükümete tepki: Bir metrelik metro tünelini de devlet yapsın! İzmir hak etmiyor mu?
Soyer'den hükümete tepki: Bir metrelik metro tünelini de devlet yapsın! İzmir hak etmiyor mu?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.