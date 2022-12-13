12 yaşındaki çocuğun idrar kesisinden çıkanlar şaşırttı! Doktorlar 'bu bir ilk' dedi

İzmir'de, "ayrık omurga" olarak da bilinen "spina bifida" hastası olarak doğan ve 4 yaşındayken mesane genişletme ameliyatı geçiren 12 yaşındaki bedensel engelli çocuğun idrar kesesinde oluşmuş bezelye büyüklüğündeki 475 taş operasyonla çıkarıldı.

Karabağlar ilçesinde "spina bifida" hastası olarak doğan D.Y'nin 4 yaşındayken mesanesi operasyonla genişletildi.

Çocuk, idrar yapmada zorluk yaşamaya başlayınca bir kez daha ameliyat masasına yatırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Arzu Şencan'ın başında olduğu ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çocuğun idrar kesesinde oluşmuş her biri 6 ila 7 milimetre çapında 475 taş, başarıyla çıkarıldı.

Taş sayısının fazlalığı şaşırttı

Prof. Dr. Arzu Şencan, "spina bifida" hastası olarak doğan çocukların önemli bölümünde mesane darlığı sorunu da ortaya çıktığını ve bu sorunun "yama" yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonlarla mesane genişletilerek giderildiğini belirtti.

Bu ameliyatı geçirmiş olanların önemli bölümünde mesane taşı rahatsızlığının da görüldüğünü anlatan Şencan, şöyle dedi:

"Bu hastamızda da durum gelişmiş ancak ilginç olan kısım çok sayıda taşın burada gelişmiş olması. Bizim için de idrar kesesinden bu kadar taş çıkarma vakası ilk oldu. Bunca yıllık meslek hayatımda bir hastanın mesanesinden bu kadar çok taş çıkardım. Saydık 475 adet bezelye büyüklüğündeki taşlar, idrar torbasının tama yakınını doldurmuştu. Ameliyatın başında ışıklı boruyla idrar kanalına girdik, taşlar kırılır mı diye baktık. Sonra açık ameliyatla mesaneyi küçük bir kesiyle açıp, içinden taşları temizledik. Bu hastanın mesanesi daha önce yama yöntemiyle genişletildiği için o yamanın bozulmamasına dikkat etmemiz gerekiyordu. Küçük bir kesiyle tüm taşları çıkarmamız mümkün oldu."

Hastalarının sağlık durumunun iyi olduğunu hayatına kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Şencan, "Ameliyat olmasaydı idrar torbasının hacminin hemen hemen tamamını dolduran taşlar enfeksiyona neden olurdu. O taşlar oradan çıkmasaydı hastayı enfeksiyondan kurtaramazdık." diye konuştu.