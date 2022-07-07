IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında gerçekleşen 13. Gelinlik Tasarım Yarışması’na başvurular başladı. Sektöre yeni tasarımcılar kazandırmayı amaçlayan yarışma bu yıl, geleneksel modanın izlerini taşıyan yeniçağın tasarımlarını ortaya çıkarmak amacıyla “modaverse” temasıyla yapılacak.

IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ortaklığında İZFAŞ tarafından 22- 25 Kasım 2022 tarihlerinde 16. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl 13. kez düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması’yla da sektöre yeni tasarımcılar kazandırmayı hedefliyor. Sektörü yeni tasarımlarla güçlendirmeyi, uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmayı hedefleyen ve geçtiğimiz yıl 101 tasarımcının 295 tasarımıyla katıldığı yarışma, bu yıl da genç tasarımcıları sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek.

Geleneksel modanın izlerini taşıyan yeni çağın tasarımları

Geçmiş ile geleceği birleştiren, geleneksel modanın izlerini taşıyan yeniçağın tasarımların ortaya çıkması amacıyla “Modaverse” temasıyla düzenlenen yarışmaya başvurular, 23 Eylül 2022 saat 17.00’ye kadar devam edecek ve ön eleme ise 30 Eylül 2022’de yapılacak. 3 Ekim günü yarı finalistler ilan edilip finale kalan tasarımcılar, İzmirli moda ve tasarımcıların atölyelerinde sektör profesyonellerinin mentörlüğünde dikim sürecine başlayacak. Genç yetenekler, 22 Kasım 2022 günü gerçekleşecek açılış töreni defilesinde tasarımlarını profesyonellere sunma şansı yakalarken yarışma ödülleri de sahiplerini bulacak. Yarışmayla ilgili bilgi almak için katılımcılar, https://ifwedding.izfas.com.tr/tasarim-yarismalari-13.-gelinlik-tasarim-yarismasi adresini ziyaret edebilir.

Dereceye girenlere ödüller

Yarışmada derece alanlar sektöre sağlam adımlarla giriş yapmanın yanı sıra özel ödüller de kazanacak. Birinci olacak tasarımcı, 17 bin 500 TL para ödülünün yanı sıra IF Wedding Fashion İzmir 2023’de Performans Defilesi hakkı kazanacak. İkinci tasarımcı 15 bin TL, üçüncü tasarımcı ise 12 bin 500 TL ödülün sahibi olacak.