130 yıllık tohumlar Çınardibi’ne emanet

Bayındır’da merkeze 28 km uzaklıktaki Çınardibi'nin yaylalarında, 130 yıllık tohumlardan özel olarak yetiştirilen domatesler pazarlarda büyük rağbet görüyor

Bayındır bugün tüm Türkiye’de Çiçeğin Kenti olarak tanınsa da aslında hayvancılık ve sebze-meyve üretimi konusunda da söz sahibi bir ilçe. Kiraz, ceviz, kestane, üzüm dolu dağları ile karpuz, kavun ve neredeyse her türlü sebzenin yetiştiği bereketli ovası Türkiye’yi beslemeyi sürdürüyor.

Bayındır’da sebze-meyve üretimi de aynı çiçekçilik gibi Osmanlı döneminden beri devam ediyor. Bu anlamda belki de Bayındır’ın en “özel” ürünü Çınardibi Domatesi…

Bayındır’da merkeze 28 km uzaklıktaki Çınardibi'nin yaylalarında, 130 yıllık tohumlardan özel olarak yetiştirilen domatesler pazarlarda büyük rağbet görüyor.

Ataları, Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Bulgaristan'ın Filibe kentine bağlı Dreneova ve Dupnisa köylerinden göç ederek Bayındır'ın Çınardibi Köyünü kuran mahalle sakinleri, atalarının bu göç sırasında yanlarında getirdikleri domates tohumlarını kullanarak üretime devam ediyor. Çınardibi domatesi hem daha verimli, hem de renk, koku ve aroması ile eşsiz kalitede..

Yerli tohum

Bayındır merkeze 25 km uzaklıkta bulunan Dernekli Mahallesi’nde de yerli tohumla domates üretimi gerçekleştiriyor. Etrafı ormanlarla çevrili 700 metre rakımda bulunan mahallede halk arasında ‘pembe domates’ isimli yerli domates bahçelerde yetiştiriliyor. Mayıs ayında fide dikimi yapılan domates Ağustos ayının ilk haftasından itibaren Aralık ayına kadar hasadı yapılıyor. Üretim esnasında İlçe Tarım Müdürlüğü gerekli kontrolleri de yapıyor. Pembe rengini andıran rengi, ince kabuk yapısı, mahallenin dağlık coğrafi yapısı ve mikroklima özelliği nedeniyle oluşan lezzeti pembe domatesi İzmir’deki pazarlarda aranılan domates durumuna getirmiş.