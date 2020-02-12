139 göçmen yakalandı

Urla ve Dikili açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına gitmeye çalışan 75 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında 22 Suriye, 7 Orta Afrika, 5 Filistin ve. 2 Somali uyruklu olmak üzere 36 göçmen yakaladı. Ekipler, Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında ise 14 Kongo, 6 Suriye, 5 Senegal, 4 Somali, 3 Orta Afrika, 2 Filistin, 1 Venezuela, 1 Dominik, 1 Mali, 1 Nijerya, 1 Gine uyruklu olmak üzere toplamda 39 göçmen yakaladı. Aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu toplam 75 göçmen kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na geçiş yapmak isteyen 64 göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Samos Adası'na geçiş yapmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, göçmenlerin bulunduğu lastik botu durdurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu 62 Suriye, 2 Yemen uyruklu toplam 64 göçmen kıyıya çıkartıldı. Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.