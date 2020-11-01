139 okulda hafif hasar var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir okulda psikososyal destek alan çocukları ziyaret edip, yakından ilgilendi.

Deprem nedeniyle İzmir'deki 139 okulda hafif hasarlar meydana geldiğini belirten Bakan Selçuk, okullarla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını, deprem nedeniyle ara verilen eğitim ve öğretimin ise duruma göre yeniden gözden geçirilmesinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Selçuk, Bayraklı ilçesindeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulda inceleme yapan Bakan Selçuk, burada psikososyal destek alan öğrenciler ile öğretmen ve velileriyle görüştü. Çocuklarla yakından ilgilenen ve oyun oynayan Bakan Selçuk, velilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Selçuk, depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi. Arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının temininde hiçbir aksaklık olmaması için tüm çabalar gösteriliyor. Bütün çabamız enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşabilmek için. Burada büyük bir seferberlik söz konusu" dedi.

Tedbirler alınacak

İzmir'de toplam 3 bin 600 okulda yaklaşık 850 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Bakan Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin öğrenim gördüğü okullarımızda bir hasarımız söz konusu değil. Okullarımızın 139'unda hafif hasarlar söz konusu. Bununla ilgili tedbirler alınacak. 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde hangi okulumuzda durum nedir, ne tür hasar vardır bunların tespiti ve bir havuzda toplanması sağlanabildi. Okullarımızla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını net bir şekilde ifade edebilirim" diye konuştu.

Sorun yaşamadık

Okullardaki inceleme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bakan Selçuk, "Hafif hasarlı 139 okulumuzda, küçük ölçekli hasarların bazı çatlaklar ya da duvarlarda görülen bazı emarelerin hepsinin ayrıntılı analizi yapılıyor. Gerekli onarım çalışmalarında tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İzmir'de okullarımızla ilgili bir sorun yaşamadık. İl ve ilçe okul kriz müdahale ekiplerimiz, psikososyal destek ekiplerimiz bu süreçte aktif olarak rol alıyorlar. 53 kişilik bir ekibimiz de arama ve kurtarma çalışmalarına sahada destek oluyor" ifadelerini kullandı.

Aara gözden geçirilebilir

Okullardaki eğitim öğretime bir hafta süreyle ara verildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Bu sürenin duruma göre gözden geçirilmesi söz konusu olabilir. Bu ortamda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin psikososyal desteğe ihtiyacı var. Bu sarsıntı sonrası birtakım ruhsal problemlerin iyileştirilmesi için uzmanlarımız ve psikososyal destek ekiplerimiz hazır ve çalışıyorlar. Bu tür hizmetler böyle durumlarda ikincil bir destek gibi görünse de orta ve uzun vadede çocuklarımızın ruhsal hayatında olumsuz bir etki bırakmaması için çok değerli buluyoruz" diye konuştu.