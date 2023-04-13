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13 Nisan Perşembe İzmir elektrik kesintileri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

13 Nisan Perşembe İzmir elektrik kesintileri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?
13 Nisan 2023 Perşembe 05:59

İzmir'de 13 Nisan 2023 tarihinde farklı ilçe ve mahallelerde, farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak? Perşembe günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler.  İzmir’de yaşayan vatandaşlar, elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapıyor. 

13 Nisan Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinin hangisinde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektirik kesintisi ne zaman sona erecek? 


İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreyle elektrik kesintisi yaşanacağını öğrenmek için TIKLAYIN

Etiketler; #elektrik #izmir elektrik kesintileleri #izmir
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