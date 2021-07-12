15 ay sonra yeniden trenle yolculuk!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl mart ayından bu yana ara verilen ana hat tren seferleri yeniden başladı. İzmir'den hareket eden 'İzmir Mavi Tren' 300 yolcusuyla Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Aylar sonra yeniden trenle yolculuk yapan vatandaşlar karanfille karşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl 28 Mart tarihinde ana hat tren seferlerine ara verilmişti. Normalleşme kapsamında bugün itibariyle ana hat tren seferleri yeniden başladı. Bu kapsamda saat 18.55'te hareket eden 'İzmir Mavi Tren'; Ege'yle, İç Anadolu'yu yeniden birbirine kavuşturdu. TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdür Vekili İlhan Çetin ve beraberindeki heyet 15 ay sonra yeniden yolculuk yapan vatandaşları karanfille uğurladı. 300 yolcusuyla yola çıkan trenin sabah 09.50 sıralarında Ankara'ya varması bekleniyor.

'KEYİFLİ GEÇİYOR YOLCULUK'

Yeniden yolculuk yaptığı için mutlu olduğunu belirten Ekin Özler(25), "Ankara'ya gidiyorum. Maddi açıdan sevindirici oldu. Uçak ve otobüs biletleri çok pahalıydı. Zamlar geri alınmamış, 250 lira veremezdim. Benim için çok rahatlatıcı bir şey. Biraz uzun ama sıkıntı değil, rahat gidiyoruz sonuçta koltuklar geniş, manzarası çok güzel. Keyifli geçiyor yolculuk" dedi.

'TREN OTOBÜSTEN ÇOK DAHA RAHAT'

Daha önce sürekli trenle seyahat ettiğini söyleyen Adnan Kapar, "İlk seyahatinde ben de burada bulunmaktan çok memnunum. Çok bekledim çalışmasını ama kısmet bugünmüş ve yerde bulabildik çok şükür. Devlet Demir Yollarımıza ve vatanımıza hayırlı olur bu başlangıç. Arkası çifter çifter vagonlarla gelir. Hasta insanlar içerisinde yürüyemeyen insanlar için de, tren otobüsten çok daha rahat, daha konforlu yürüme imkanı var. Gece yatarak uyuyabilme imkanı yanında yemekli vagon o bakımdan özellikle tavsiye ediyorum. Mavi trenle her hafta Eskişehir'e giderdim" dedi.

Trenin otobüse göre iyi bir seçenek olduğunu söyleyen İsmail Hakkı Arslan, " Mutluyum yani otobüse göre, daha iyi bir seçenek benim için. Hem maddi hem de rahatlık olarak. Daha önce tren yolculuğu yapıyordum. Koronadan dolayı 15 aydır, gelemiyorduk. Bundan sonra devam edeceğiz. Bileti internetten aldım, herhangi bir zorluğu yoktu" diye konuştu.