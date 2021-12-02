'15'inci Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı' kapılarını açtı

Dünya turizm trendlerini İzmir'de buluşturan 15'inci Travel Turkey İzmir ve TTI Outdoor, 58 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerin katılımıyla kapılarını açtı. Ulusal ve uluslararası turizm aktörlerinin buluştuğu, dünya çapında iş anlaşmalarının yapıldığı bir turizm borsasına dönüşecek olan fuar, birbirinden farklı etkinlikleri ile 4 Aralık'a kadar misafirlerini ağırlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. tarafından, 'Olmak istediğim her yer' temasıyla düzenlenen 15'inci Travel Turkey İzmir ve TTI Outdoor kapılarını açtı. Etkinliğin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve turizm temsilcileri katıldı. Bu yıl bünyesine TTI Outdoor'u ekleyen etkinlik, ziyaretçilerine alternatif bir fuar deneyimi sunacak. 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcının yer alacağı, 58 ülkeden ziyaretçinin ağırlandığı 15'inci Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 4 Aralık'a kadar profesyonel ziyaretçiye, son gününde halka açık olarak gerçekleşiyor. TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ise 5 Aralık'a kadar halka açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor. Dünya turizm trendlerini İzmir'de buluşturacak olan fuar, aynı zamanda Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini de öne çıkarmaya devam ediyor.

'TÜRK İNSANI TURİZM İDDİASINI HAYKIRIYOR'

Konuşmasına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını ileterek başlayan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "İstanbul ve İzmir birbirine ne kadar benziyor. İzmir bir sanat, tarih, kültür ve turizm şehri. Anadolu kültürüyle, tarihiyle, birlikteliğiyle dünyaya söyleyecek çok şeyi var. Öncelikle insanlığı var. Biz sinema sektöründe dünyada dizi filmlerde birinciyiz. Bunun birinci sebebinin hikayeler olduğunu söylüyorlar. İkincisi ise konaklama ve ağırlamada insana olan muhabbetimizdir. Pandemi şartlarında dünyada bir süredir turizm fuarı yapılmıyor. Türk insanı turizmde iddiası olduğunu buradan bir kez daha haykırıyor. Emeği geçen herkesi alkışlıyorum. İnsan dünyayı her gün yeniden kuruyor. Turizm de bu yeniden kuruluşa göre yeni şekil alıyor" ifadelerini kullandı.

'YIL SONU HEDEFİ 29 MİLYON ZİYARETÇİ'

Salgının turizm alanındaki etkilerinden söz eden Demircan, "Üretim, tüketim, rezervasyon, bilet her şey salgından etkilendi. Bu konuda iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi sağlık otoriteleri ve sosyal bilimciler bu salgın bitse de farklı salgınların bizi beklediğini söylüyor. Sektörle ilgili profesyoneller kafa kafaya verip salgında kesintiye uğramayan bir turizm parolasıyla çalışmalıyız. Fuarın bu çalışmaya önemli bir fırsat vereceğini düşünüyorum. Salgının başlangıcından itibaren aldığımız etkili tedbirler sayesinde 2020 yılında yıl sonunda 16 milyon ziyaretçi, 12,1 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşılmış, içinde bulunduğumuz 2021 yılında ise hızlı bir toparlanma süreci ile ekim sonu itibariyle 25 milyona ulaşan ziyaretçi sayısına ilişkin yıl sonu hedefimiz 29 milyon ziyaretçi, eylül sonu itibariyle 17 milyar dolara yaklaşan turizm gelirine ilişkin yıl sonu hedefimiz 24 milyar dolar olmuştur. Salgınla ilgili ikinci husus, turizm sektörünün salgın öncesi verilerinde geometrik bir büyüme beklenmesidir. İnsanlar seyahate aç. Seyahat eylemlerinde, etkinlik eylemlerinde bu görülüyor. Sektörün bu muhtemel talebe göre vaziyet almasında fayda var" dedi.

'KALDIĞIMIZ YERDEN BAŞLAYAMAYIZ'

Pandemi sürecinin herkesin hayatında derin izler bıraktığını hatırlatan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye'de turizmin başladığı Ege'de, İzmir'de yeniden bir aradayız. Bir yandan sağlığımızla uğraşırken diğer yandan binbir emekle büyüttüğümüz turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için emek verdik. Yarınların başlangıcındayız. Turizmde kaldığımız yerden başlamayacağımızı, eski usullerin eskisi kadar işe yaramayacağını biliyoruz. Önümüzdeki süreçte yepyeni beklentiler karşımıza çıkacak. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için biz turizmcilere büyük sorumluluk düşüyor. TÜRSAB olarak sektöre ve ülkemize olan inancımızla yeni döneme daha hazır girebilmek için çalışıyoruz. Seyahat etmeyi dört gözle bekleyen birikmiş bir talep mevcut. Karşımızda sabırsız bir misafir kitlesi var. Bu kitlenin tatile hızlı bir geri dönüş yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR COĞRAFYADA YAŞIYORUZ'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, "Bugün burada gördüğüm manzarayı önümüzdeki yılın pandemi sıkıntısının İzmir'den başlayarak ülkemizden ve dünyadan uzaklaşıp gideceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. İnşallah 2022'de İzmir ile birlikte Antalya, Muğla gibi tüm destinasyonlarda turizm yeniden canlanır ve hak ettiği noktaya gelir" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Geçen hafta Dikili'de bir mağarada 14 bin yıl öncesine dair kalıntılar bulundu. Hepimizin ezberi şaştı. Olağanüstü bir coğrafyada yaşıyoruz. Bütün bu potansiyelin bize bahşettiği imkanlarla uyumlu bir hak elde etmiyoruz. Bunun peşindeyiz. Daha fazlasını hak ediyoruz. El birliğiyle başaracağız. Hükümetimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, valilerimiz hep beraber buradayız" açıklamalarında bulundu.

'YENİ BİR DÖNEM HIZLA YÜKSELİYOR'

Seyahat endüstrisinde bir hedefin gerçekleştiğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İki yıllık bir ara sonrasında fiziksel olarak yeniden bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu fuar sektöründe Avrasya'nın en önemli fuarları arasına girmeyi başardı. Kısıtlamalarla da olsa bu yıl uluslararası seyahat özgürlüğümüze tekrar kavuştuk. Yeni varyantlar endişelerimizi sıcak tutsa da hepimiz 2022 için ümit doluyuz. Pandemiyle birlikte her sektörde olduğu gibi turizm sektörlerinde de değişiklikler oldu. Sağlığa, doğaya, çevreye saygılı, dijital hizmetler sunabilen sektör temsilcilerinin başarılı olacağı yeni bir dönemin hızla yükseldiğini görüyoruz. Sadece bir yıl önce seyahat neredeyse durmuş iken şu anda dijital aşı kartlarıyla yolculuk edebiliyoruz. Dünyanın gündemini çok yakından takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'İZMİR TURİZMDE ÖNCÜ BİR ŞEHİRDİR'

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de, "İzmir deniz ve liman şehri olduğu kadar aynı zamanda öncü bir turizm şehridir. Çeşme, Karaburun, Seferihisar gibi ilçelerimizde dalış turizmine verilen önem her geçen gün bölgemizi daha da çekici hale getirmektedir. Feribotlarımız bu bölgelerde yaklaşık 1 milyon kişiye hizmet eder duruma gelmiştir. 2022 yılında Mart- Nisan aylarında kruvaziyer ilk gemimiz İzmir'de demir atacaktır. Dileriz ki kruvaziyer turizmi tekrar İzmir'de olması gereken noktaya ulaşır" diye konuştu.