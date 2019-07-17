15 Temmuz, Haçlı zihniyete Türk'ün verdiği cevaptır

15 Temmuz törenlerine katılan BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, üç yıl önceye işaret ederek, "28 Şubat'ta Muhsin Başkan ne dediyse, 15 Temmuz'da Alperenler aynı çizgidedir." diye konuştu.

Hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Konak'ta düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine binlerce İzmirli katıldı. Törenlerde söz alan Büyük Birlik Partisi (BBP) İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, üç yıl önce ihanetin haberini aldıklarında koştukları meydanlarda bugün demokrasi şehitlerini rahmet, saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

Binlerce İzmirlinin katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Konak Meydanı'nda düzenlenen törende Türk - İslam şuurunun tarihin bir çok döneminde, milletin zor zamanlarında şehadete koşan vatanseverler ile tezahür ettiğini söyleyen BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, "Aziz Türk Milleti tarih boyunca zorlu virajlardan geçti, er meydanlarında karşımıza çıkamayan haçlı zihniyeti hep içimizdeki hainler ile bizi yavaşlatmaya, vurmaya çalıştı, çalışıyor ve çalışmaya devam edecek. Rahmetli Şehit Liderim Muhsin Yazıcıoğlu'nun 28 Şubat sürecinde söylediği 'Ben namlusunu millete çeviren tanka selam durmam' sözü üç yıl önce 15 Temmuz'da Alperenlerin meydanlarda Allah yolunda aziz Türk Milleti için şehit ve gazi olmasıyla bir kere daha hayata taşındı. Onlar istedikleri kadar bu riya, yalan ve ihanet dolu işleri hayata taşımaya çalışsın. Biz ahiret yurdunu dünyaya tercih eden şehitliği ölüme gitmek olarak görmeyip, Allah yolunda ölenlerin bilakis diri olduklarına iman eden bir milletiz. İşte o ihanet şebekeleri ve ağababaları bunu halen anlayamadı." diye konuştu.

BBP İzmir İl Yönetim Kurulu ile Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Eyüp Kuzucu ve yönetim kurulunun da tam kadro katıldığı törenler sabaha kadar devam etti.