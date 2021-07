15 Temmuz unutulacak bir hadise değil

Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı ve topyekûn mücadeleye katıldığı 15 Temmuz'un yıldönümünde dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, hain darbe girişiminin unutulacak bir hadise olmadığını belirterek "Unutursak 15 Temmuz'u daha şiddetli yaşatırlar" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi dolayısıyla her yıl 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak anılıyor. Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı ve topyekûn mücadeleye katıldığı 15 Temmuz'un yıldönümünde Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. FETÖ ile mücadele halen devam ettiğini belirten Başbuğ, "Türkiye, bugüne kadar dünyadaki gelmiş geçmiş en profesyonel terör örgütü kılıfındaki istihbarat teşkilatı ile mücadele ediyor. Dolayısıyla Fetullah Gülen terör örgütü öyle basit bir örgüt değil. Aynı zamanda bir istihbarat teşkilatı. Bu nedenle mücadele uzun sürüyor. Akıllarda niye bu kadar uzadı diye soruluyor ama PKK, YPG, SDG gibi yapılarda siz karşı tarafta belirli bir kitleyle karşı karşıyasınız. Karşınızda ete kemiğe bürünmüş bir yapı var. Fetullahçı terör örgütünde böyle bir durum yok. Yanı başınızda yıllarca birlikte mesai yaptığınız polis, asker, hâkim kılığına girmiş terörist bir anda ortaya çıkıyor. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Bu nedenle mücadele uzun sürüyor. Her yeni delil, her yeni çözülme yeni operasyonları beraberinde getiriyor. 15 Temmuz bu nedenle önemli bir gün. Bana göre Kurtuluş Savaşı ile eş değer bir tarih. Bu tarihte milletimiz sadece FETÖ'yle değil Atatürk'ün ölümünden bugüne kadar kurulan tezgahı yıktı ve yıkmaya devam ediyor" dedi.

Devletimize sahip çıkarsak ayakta kalırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi yaptığı çağrıyla milletin darbe girişimine karşı tek yürek olduğunu ifade eden Başbuğ, "Milletimiz o gece sokağa çıkarak hain yapının oyununu bozdu. Bugünde çok sinsi oyunlar oynanıyor, asla tezgaha ve oyuna gelmemeliyiz. Tehlikeyi gördüğümüz an meydanları doldurmalıyız. Devletimize sahip çıkarsak ayakta kalabiliriz" diye konuştu.

15 Temmuz unutulmaz

15 Temmuz'un sadece bir gün değil hafta olarak kutlanması gerektiğini kaydeden Başbuğ, "Biz ulus ve millet olarak çabuk unutan bir toplumuz. Biz yapılan kötülüğü hemen sileriz, iyiliği unutmayız. Bu da bizim temiz kalpliğimizden kaynaklanmakta. Ama 15 Temmuz unutulacak bir hadise değil. Unutursak 15 Temmuz'u daha şiddetli yaşatırlar. Bu nedenle 15 Temmuz'un bir gün değil hafta olarak kutlanması gerektiğini savunuyorum" dedi.

Son hücre temizleninceye kadar mücadeleye devam

FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını dile getiren Başbuğ, "Kırgızistan'daki yapılan yeni operasyonlar ve elde edilen deliler bize gösteriyor ki Türkiye dışarıdan da kuşatma altına alınmış. Türk ve İslam dünyasına da dışarıdan müdahale edilmiş. Aynı zamanda Türkiye'deki taktik diğer ülkelerde de uygulanmış. Türkiye'yi temizlemek yetmiyor aynı zamanda sizinle tarihi, etnik, dini bağları olan toplumlarda da FETÖ tehdidinin ortadan kalkması lazım. Böylesi geniş coğrafyada böyle sinsi bir yapıyla mücadele 5 yılda bitmez. Bir bu kadar daha devam ederse şaşırmam. Son hücre bedenden atılana kadar bu mücadele devam etmeli" şeklinde konuştu.

FETÖ temizliği başarı getiriyor

Darbe girişiminin ardından Türkiye'nin çok çabuk kendini toparladığına dikkat çeken Başbuğ, "FETÖ'nün iliklerine kadar girdiğim devlet kurumlarında zaten bir şey yapamasam da kalanlar birşey yapamaz ben yine süreci lehime çevirebilirim düşüncesi geri tepti. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tasfiyelerin açığını devletimiz çok hızlı kapattı. Akabinde çok başarılı operasyonlara imza atıldı. Yara alan bir kurumla destan yazıldı. Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Bir de bu ordunun yararlarını tamamen sardığını, tam kadro görev yaptığının düşünün ve neler olabileceğini hayal edin. TSK'nın, Emniyet Teşkilatı'nın ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın tasfiyelerden sonra yakaladığı başarıyı ilerde tarih çokça yazacak. Gerçekten destan yazıyorlar. Bir kişi beş kişilik düşünüyor, beş kişilik çalışıyor. Çünkü herkes artık kurumlardaki FETÖ'nün temizlendiğine inanıyor. Bu inanmışlık başarıyı getiriyor" ifadelerini kullandı.