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15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 16 yıl hapis istemi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksisine binen lise öğrencisi kız çocuğu D.A.'yı (15) ormana götürüp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Umut Can K. (27) hakkında 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı

15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 16 yıl hapis istemi
07 Mayıs 2023 Pazar 10:24

Evli ve 2 çocuk babası Umut Can K., iddiaya göre taksisine binen lise öğrencisi D.A.'yı ormana götürüp, cinsel istismarda bulundu. Taksi şoförünün bir anlık dalgınlığından yararlanıp, kaçan D.A., polise gidip, durumu anlattı. Kız çocuğunun babası Ali A. (40) da şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, Umut Can K.'yi 7 Nisan'da yakaladı. Umut Can K., ifadesinde "Kendi isteği ile birlikte olduk. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı. Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istendi. İddianamede D.A.'nın da ifadesi yer aldı. D.A., "Olay günü sabah yolda yürürken taksi şoförü Umut Can K., yanıma yanaşıp, istediğim yere götürmeyi teklif etmesi üzerine kabul ederek araca bindim. Sonrasında Buca'daki ormanlık bir alana götürüp, bana cinsel saldırıda bulundu" dedi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cinsel istismar
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