153 mülteci kurtarıldı

Dikili ve Foça'da, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 153 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

153 mülteci kurtarıldı
04 Temmuz 2019 Perşembe 10:14

Dikili'nin kırsal Kabakum Mahallesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, geçen salı ve çarşamba günü 3 ayrı lastik bot belirledi. Durdurulan lastik botlardaki 42'si Afganistan, 12'si Irak, 19'u Suriye, 20'si Kongo, 10'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 8'i Filistin, 6'sı Cezayir, 2'si Yemen, 1'i Kenya ve 1'i Tanzanya uyruklu olmak üzere toplam 121 kaçak göçmen yakalandı. 46'sı erkek, 29'u kadın ve 46'sı çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.

Foça'da ise dün sabah, Sahil Güvenlik mobil radarı, lastik botla ilerleyen bir kaçak grubunu belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, lastik botu durdurdu. 19'u Suriye, 8'i Kongo, 2'i Eritre, 2'i Orta Afrika Cumhuriyeti ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. 9'u erkek, 12'si kadın ve 11'i çocuk olan kaçak grubu kıyıya getirildi.

Her iki ilçede yakalanan toplam 153 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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