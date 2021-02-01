16 yaşındaki Nazlı, 51 gündür kayıp!

İzmir'de 16 yaşındaki Nazlı Demirtaş'tan 51 gündür haber alınamıyor

Alınan bilgiye göre İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Nazlı Demirtaş, yanında kaldığı ablası uyuduğu sırada evden çıktı ve kayıplara karıştı. O günden bu yana kimse Nazlı'dan haber alamadı. Kızından haber alamayan anne Nuray Özsöz, yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istedi.

Kızının neden kaybolduğuna anlam veremediğini belirten anne Özsöz, olayı şöyle anlattı: "Nazlı ile ablası yanıma geldiler. Ben de tezgahı kapattıktan sonra hep birlikte eve geçtik. Ardından yemeğimizi yiyip, sohbet ettik. Sabah olunca iki kardeş, toplanıp eve gittiler. Gittiklerinde ev işlerini yapmışlar. Akşam olunca ablası uyumuş. Ondan sonrası yok. Nazlı, evi terk etmiş. Ablası Hazal sabah uyandığında 'Nazlı yok' diyerek beni aradı. Çantasını da alıp gitmiş. Hemen karakola gittik, ifade verdik. Yaklaşık 1,5 ay oldu hiçbir haber yok. Aramadığımız yer kalmadı. Bizimle hiç iletişime geçmedi. Sokak sokak gezip arıyoruz. Bunun dışında sosyal medyada da arıyoruz. Ancak Nazlı'dan hiçbir iz yok. Hayatta mı değil mi onu bile bilmiyoruz. Sadece biz de değil, arkadaşları da sürekli arıyor"

Kızının sosyal medya hesaplarını da kapattığını belirten gözü yaşlı anne, kızında hiçbir anormallik olmadığını söyledi. Aralarında bir kavganın yaşanmadığını da anlatan anne, kızının telefonunun sinyalinin de son olarak ortadan kaybolduğu Çiğli'den geldiğini belirtti. Kim aklına gelse arayıp kızını sorduğunu, gecesinin gündüzünün kalmadığını, sürekli sokaklarda gezerek kızını aradığını belirten anne Özsöz, her şeyi bıraktığını ve kızının peşine düştüğünü söyledi.

Kızı Nazlı'ya da geri dönmesi çağrısında bulunan Özsoz, "Ne olursa olsun geri gelsin. Ben onu her şeyiyle kabul ederim. O benim çocuğum. Ona kızamam. Gülüp oynayan çocuk bir anda kayboldu. Nazlı'yı görenler ya da yerini bilenler ne olur polisi arasınlar. Eğer kızımı ellerinde tutuyorlarsa geri versinler. Kızım sanki kuş olup uçtu" dedi.