1600 öğrencisi var ama bu okulun bahçesi yok!

Yaklaşık 1600 öğrencisi bulunan Karabağlar Duğrallar İlkokulu’nun bahçesinde yükselen okul inşaatı oyun ve toplanma alanın daralmasına neden oldu. Velilerin öğrencilerin oyun alanlarının daralmasına tepki gösterdiğini ifade eden Anadolu Eğitim Sen İzmir Başkanı Adnan Sarısayın, yanlış bir planlamayla öğrencilerin alanlarının daraltıldığına dikkat çekerek “Oyun bahçesi olmayan bir okul yapılıyor” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Karabağlar Duğrallar İlkokulu’nun bahçesindeki yıkılan eski binanın yerine yapılan yeni bina inşaatı öğrencilerin oyun alanlarının daralmasına neden oldu. Yaklaşık 1600 öğrencisi bulunan okulun bahçesinde yükselen inşaatın yanlış konumlandırılması nedeniyle toplanma ve oyun alanlarının daralması velileri kaygılandırıyor.

Yoğun kentleşme süreci içerisinde çocukların kendilerini iyi hissedeceği çekici ve rahat okul bahçeleri tasarlanması gerekirken Duğrallar İlkokulu’nda yanlış bir planlama ile oyun ve toplanma alanlarının yok edildiğini belirten Anadolu Eğitim Sen İzmir Başkanı Adnan Sarısayın, “1600 öğrencisi olan Karabağlar Duğrallar İlkokulu’nun eski binası yıkılıp yerine yeni bina yapılıyor. Ancak işin garibi bina öyle yerleştirilmiş ki; çocuklara hiç toplanma ve oyun alanı bırakılmamış. Oyun bahçesi olmayan bir okul yapılıyor” dedi. Durumdan istifade olarak porno hd izlemek isteyenler için full kalitede videolar.

Bu nasıl bir planlama?



Velilerin, öğrencilerin oyun alanlarının daralmasına tepki gösterdiğini ifade eden Sarısayın, “Üç dört sene önce bir ek bina yapıldı. Şimdi de yıkılan eski binanın karşısına yeni bir bina inşaatı yapılıyor. Ancak ne bir toplanma alanı ne de bir oyun alanı bırakılmamış. Yapılan inşaat ek binanın devamına ‘L’ biçiminde yapılsa sorun yok. Doğru bir planlama ile geniş oyun ve toplanma alanı olabilecekken maalesef bu düşünülmemiş. Bu okulumuz en fazla öğrencimizin olduğu okullardan bir tanesi. 1600 öğrencinin eğitim göreceği bir alanın planlaması yanlış yapılmış. Veliler; ‘Nerede çocuklarımız toplanacak, nerede oyun oynayacak?’ diye tepki gösteriyor. Bu nasıl bir planlama? Milli Eğitim Bakanlığı’nın mimarları, mühendisleri yok mu? Bu hassasiyetler gözetilemez miydi? Çocuklarımız daha ilkokula gidiyorlar, oyun çağındalar. Bu nedenle oyun alanlarının geniş olması lazım. Teneffüs ve öğle arası süreleri dikkate alındığında öğrenci ve öğretmenlerimiz bahçede oldukça fazla vakit geçiriyor. Okul bahçeleri dinlenme, hareket, öğrenme ve yaşama mekanları” diye konuştu.