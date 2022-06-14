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17 Nisan'dan beri tedavi görüyordu! Küçük Ege'den güzel haber geldi!

İzmir Gaziemir'de yedikleri yemek sonrası fenalaşan 6 yaşındaki Ece Melisa Mercankaya hayatını kaybederken, 4 yaşındaki kardeşi Ege ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ege'den bugün güzel haber geldi

17 Nisan'dan beri tedavi görüyordu! Küçük Ege'den güzel haber geldi!
14 Haziran 2022 Salı 15:43

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Aile, yemeğin ardından Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile, yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile sağlık durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu oldu, kızı Ece Melisa ise 18 Nisan'da hayatını kaybetti. Ece Melisa'nın cenazesi, Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'nın detaylı otopsi sonucunun ise beklendiği belirtildi.

Öte yandan tedavisi 17 Nisan'dan beri yoğun bakımda süren Ege Mercankaya, hayati tehlikeyi atlattı. Ege Mercankaya, dün akşam saatlerinde taburcu edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gaziemir yemek #zehirlenme #ece ölüm #ege
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