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17 yaşındaki hamile Sezen'i öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İzmir'de dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum (24) hakkında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Yolum hakkında 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen savcı, indirim de uygulanmaması gerektiğini belirtti

17 yaşındaki hamile Sezen'i öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu
17 Mayıs 2022 Salı 15:19

Olay, geçen yıl 26 Mart günü saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahallesi, 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de saldırıda öldü. Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

SANIK AVUKATI SÜRE TALEP ETTİ

Tutuklanan Anıl Yolum hakkında, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4’üncü duruşmasına tutuklu sanık Anıl Yolum, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Sezen’in babası Serdar Ünlü ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu belirten iddia makamı, mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcı, Anıl Yolum’un Sezen Ünlü’nün hamile olduğunu bildiği halde cinayeti işlediğini belirterek 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Anıl Yolum'un, aldatıldığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini söyleyerek haksız tahrik indiriminden faydalanmak istediğinin altını çizen savcı, haksız tahrik ve olayın toplumda yarattığı infial sebebiyle de takdiri indirim yapılmaması gerektiğini vurguladı. Sezen'in ailesinin avukatı mütalaaya katıldıklarını belirtirken, sanık avukatı iste savunma için süre talebinde bulundu. Yolum’un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, avukatın savunma için süre talebini kabul ederek duruşmayı 7 Haziran’a erteledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sezen ünlü
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