17 yaşındaki hırsız, bir günde 3 araç çaldı

İzmir'de aynı gün içinde 3 aracı birden çalan 17 yaşındaki hırsız tutuklandı. Hırsızın 129 suç kaydı olduğu öğrenildi

İzmir Bayındır'da bir gün içinde 3 aracın birden çalınması polisi harekete geçirdi. Yapılan araştırma sonrası araçları çalan kişinin 17 yaşındaki E.D. olduğu tespit edildi. E.D.'nin park halindeki araçlara camını kırarak girdiği, aracı çalıp ordan uzaklaştıktan sonra tekrar gelip aynı şekilde başka bir aracı çaldığı saptandı. Aynı bölgede üst üste araçların çalınması üzerine polis ekipleri son çalınan aracı takibe aldı. Araç, Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durduruldu. Aracın içinde bulunan E.D. ise suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan E.D.'nin 129 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan E.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan üç araç ise sahiplerine teslim edildi.



