17 yaşındaki Sudenaz, 1 haftadır kayıp!

Narlıdere'de yaşayan 17 yaşındaki Sudenaz Serter'den 1 haftadır haber alınamıyor

İzmir Narlıdere'de yaşayan 17 yaşındaki Sudenaz Serter, 4 Ocak'ta stajını yaptığı özel bir lojistik firmasına gitmekiçin saat 07.00 civarında evinden çıktı.

O günden bu yana genç kızdan haber alınamadı. Cep telefonu da kapalı olan genç kızın, en son otobüse bindiği belirlendi. Kızlarında haber alamayan Filiz ve Ali Serter çifti durumu İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Çocuklarını bulmak için her yere baktıklarını ama ona ulaşamadıklarını belirten Serter çiftinin evlendikten 12 yıl sonra çocuklarının olduğu öğrenildi. Anne Filiz Serter, kızının bir telefon etmesini ve iyiyim demesini istedi. Kalmak istiyorsa kızının başka yerde kalabileceğini belirten anne Serter, tek isteğinin kızının iyi olduğunu bilmek olduğunu söyledi.

Kızına seslenen baba Serter ise "Herkes hata yapar. Affedilmeyecek bir şey değil. Annesi ve benim kötü olmamamı istemiyorsa bir telefon edip ‘ben iyiyim’ demesi yeter" şeklinde konuştu.

Aile olayı şöyle anlattı: "Yılbaşını birlikte geçirmiştik. Kızımın erkek arkadaşı da bizde kalmıştı. 04 Ocak Pazartesi sabahı saat 06.00'da kalktılar. Kızım, 'Staja gidiyorum' dedi. Erkek arkadaşının ailesi Ankara'daydı. O’da 'Ankara'ya gidiyorum' dedi. Evden birlikte çıktılar. Gidiş o gidiş. Bir daha kızım, eve dönmedi. Telefonları da kapalı. Kimseyle konuşmamış. Hiçbir kavgamız olmadı. Ayın sonuna doğru Sudenaz'ı istemeye geleceklerdi. Kendi aralarında söz yüzüğü takmışlardı. Nişan için yaşının 18 olmasını bekliyorduk. 4 ay sonra nişanlanacaklardı."

Polis ekipleri Sudenaz'ı bulmak için çalışma başlattı.