18 yıl sonra yine iktidar olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların kurbanını, komisyonların belirlediği alanlarda veteriner eşliğinde kestirmesini istedi.

Bakan Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanlığının Balçova'daki bir otelde düzenlenen bayramlaşma törenindeki konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

Eşi Ahu Pakdemirli ile AK Parti ailesinin bayramını kutlamaya geldiklerini kaydeden Pakdemirli, "Eşime İzmir'e geleceğimi söylediğimde, eve gelip gelmeyeceğimi sordu. Eve gelmeyeceğimi öğrendiğinde, 'Nereye gidiyorsun?' dedi. Dedim ki, 'Aileme gidiyorum.' Seninle 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 evladım var ama sen de geleceksin, asıl ailemizle bayramlaşacağız.' dedim." diye konuştu.

Davanın sürmesi lazım

İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde çok duygulandığını dile getiren Bekir Pakdemirli, dünyanın en büyük projelerine imza attıklarını, hizmetlerinin yıllar boyu konuşulacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, İzmir'de AK Partili adayların kazandığı 4 belediyenin çalışmalarıyla örnek olması gerektiğini de vurgulayarak, "AK Parti belediyeciliğini yaymanın yolu örnek çalışmalardır. Biz her zaman bu belediyelerin arkasındayız. Bundan sonraki 4 yılda teşkilatımız arı gibi çalışacak, hükümet iyileştirme gereken konularda çalışacak. Tekrar ak sevdayı ve davayı devam ettireceğiz. Bu davanın sürmesi lazım." şeklinde konuştu.

Hizmetlerini 2100 yılını düşünerek planladıklarını dile getiren Pakdemirli, "Hep iyi hizmetlere odaklandığımız için çiftçimize ne katkı verebileceğimizi düşündük. Elektrikli traktör prototipi yaptık. Dünya üzerinde bir tane daha çalışan elektrikli traktör prototipi yok. Ülkemize layık, dünyada öncü olacağız." dedi.

Mısır fiyatı ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 950 lira olan mısırın fiyatını bu sene yüzde 21 artışla bin 150 lira olarak belirledik. Kabaca 60 lira fon desteğiyle hesap ederseniz çiftçimizin eline bin 210 lira civarında para geçecek. Çiftçinin maliyetini düşürdüğümüzde yüzde 48 oranında para kazanacak."

Kurban kesimi uyarısı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sevkiyat ve hayvan satışı ile ilgili her türlü tedbiri aldıklarını aktaran Pakdemirli, hayvanın kulak küpesindeki kimliğinden internet adresi yoluyla vatandaşın bilgi alabileceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, vatandaşın Müslümanlığa yakışır şekilde kurban vazifesini yerine getirmesini isteyerek, "Kurban Bayramı'nda sizden şunu istiyorum; ne olursunuz bağınızda bahçenizde kesmeyin. Kurban komisyonunun belirlediği yerlerde veteriner eşliğinde kurbanınızı kestirin." ifadesini kullandı.

18 yıl sonra yine iktidar olacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Kurban Bayramı'nın yanı sıra AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünün de yaklaştığına işaret ederek, "18 yılın sonunda yine iktidarız, 18 yıl sonra yine iktidar olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Devlete, millete zarar verecek tüm girişimleri engelleyeceklerini söyleyen Dağ, "İçimizden birini ayartıp parti kurdursanız da avucunuzu yalayacaksınız. Umduğunuz, beklediğiniz hiçbir şey olmayacak. İzmir ve tüm teşkilatlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındadır, arkasında olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Dağ, tüm meydan okumalara karşı ayakta durduklarını dile getirerek, "İyi niyetli olmayan, çözüm odaklı olmayan, bu ülkenin kazanmayacağı girişimler var. Kıyamet bile kopsa elinizdeki fidanı dikmemizi isteyen Peygamberin ümmeti olarak kimse bizi ağaçla sınayamaz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, parti üyelerinin Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde kutlamayı hak ettiğini söyleyerek, "Ramazan Bayramı'ndan sonra hiç durmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizin sayenizde bu kutlu dava, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece Türkiye'de değil, dünyada destanlar yazıyor." ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, milletvekilleri adına yaptığı konuşmada, partinin 18. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, cep telefonundan yapılan görüntülü görüşmede partililerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Tören sonunda AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.

Törene, Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, AK Parti İzmir milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.