18 yıllık poitika iflas etti

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, orman yangılarıyla mücadelede için Tınaztepe'de kurulan "Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi" nin kapatılmasını meclis gündemine taşıdı.

Ednan Arslan açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

"Yüzlerce hektar orman alanını yanlış ve yetersiz müdahale nedeniyle kaybettik. Yanan her bir ağaç, hayatını kaybeden her bir canlı yüreğimizi dağladı. Bu politikalar sürdüğü sürece bu tür felaketler yaşanmaya devam edecektir.

Orman yangınlarıyla mücadelede, deneyimli ve eğitimli kadrolar, orman yangınlarıyla mücadelenin bel kemiğidir. İlk defa orman yangınıyla karşılaşmış, orman yangınıyla mücadelede kullanılan iş makinelerini, alet ve edevatını kullanmasını bilmeyen personelle yangını söndüremezsiniz. Orman yangınını söndürmek bir deneyim işidir.

Yangın amirinden yangın söndürme işçisine kadar tüm kadro çok iyi bir eğitimden geçmiş olmalı, eğitimler belirli periyotlarla tekrarlanmalı, tatbikat ve saha deneyimleri ile güçlendirilmelidir."

Cinayettir

"Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesinde 16 hektar alan üzerine kurulmuş ve yurt içi ve yurtdışından gelecek yangın söndürme ekiplerine eğitim veren bir kurumdur. Maalesef bu önemli kurum bu yıl içerisinde kapatılmıştır.

Orman yangınlarının en yoğun olduğu bir bölgede böyle bir kurumun kapatılması orman cinayetidir. Orman yangılarında karşı karşıya olduğumuz ve içimizi dağlayan bu acı tablonun tek sorumlusu bu zihniyettir"

Açıklamalarında bulunan Arslan, Meclis gündemine taşıdığı önergesinde Bakan Pekdemir'e şu soruları yöneltti:

Yangınla mücadelede büyük önem taşıyan Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi hangi tarihte ve ne gerekçeyle kapatılmıştır?

Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezinin kapatılması kamu yönetimi ciddiyeti, bilim ve akılla açıklanabilir bir yanı var mıdır? Bu merkezin kapatılması hükümetin orman politikası ve ormanlara bakışının bir sonucu mudur?

Buca Tınaztepe'de bulunan Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi yerleşkesinin 9 Eylül Üniversitesi'ne devrinden sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nin taşınacağı bilgisi doğru mudur?" n Doğancan Bingöl