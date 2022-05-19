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19 Mayıs Bornova'da Kolpa konseri ile kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bornova’da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar Bornova-Bayraklı sınırındaki Özkanlar’da saat 21.00’de fener alayı ve bando eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerindeki bayrakları dalgalandıran Bornovalılar Mustafa Kemal ve Süvari caddelerini kırmızı beyaza boyadı. Bornovalılar evlerinin balkonlarından da Türk Bayraklıyla coşkuya katıldı. Yürüyüşün ardından başlayan Kolpa konseri, Cumhuriyet Maydanı ve çevresini dolduran binlerce Bornovalı’nın katılımıyla büyük coşkuya sahne oldu

19 Mayıs 2022 Perşembe 10:25

Kortej yürüyüşüne Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, eşi Ufuk İduğ, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İyi Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bornovalılar, Ayyıldızlı bayraklarla kırmızıya boyanan yürüyüşün yapıldığı yol boyunca evlerinin balkonlarından heyecana katıldı.

Başkan İduğ’a teşekkür

Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından Türk Rock müziğinin sevilen grupları arasında yer alan Kolpa, Bornovalılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. 

Konserin, kendi doğum gününe denk geldiğini ve Bornova’da iki kutlamayı birden yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Kolpa Grubunun sevilen solisti Barış Yurtçu, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’a böyle güzel ve kalabalık bir meydanda konser verme imkanı tanıdığı için teşekkür etti.

“103’üncü yıl kutlu olsun”

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 19 Mayıs’ın 103’üncü yıldönümünde olduklarını hatırlatarak, “19 Mayıs Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin başladığı gündür. Aynı zamanda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine doğum günü olarak seçtiği gündür. Hepimizin bayramı kutlu olsun” dedi. 

Etiketler; #bornova #19 mayıs #kolpa
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