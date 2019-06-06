19 yılda 1 milyar yolcu

İzmir'de raylı sistemle çağdaş toplu taşıma dönemini başlatan İzmir Metro, hizmete girdiği 22 Mayıs 2000 tarihinden bu yana 1 milyarın üzerinde yolcu taşıdı. 19'uncu hizmet yılını geriden bırakan İzmir Metrosu, raylar üzerinde 35 milyon kilometre yol yaptı.

19 yıl önce hizmete giren İzmir Metrosu, sağladığı hız ve konforla kent içi ulaşım ağının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Bu süre içinde 1 milyar 37 milyon yolcu taşıyan İzmir Metro, kat ettiği mesafelerle de dikkat çekiyor. İlk günden bu yana 35 milyon km yol yapan metro, dünyanın etrafını 873 kez dolaşmış oldu.

Büyümeye devam

19 yıl önce, 10 istasyon ve 11,5 km hat uzunluğuyla hizmete başlayan İzmir Metro, bugün işletimini yaptığı metro ve tramvay hatlarında toplam 41 km'de, 55 istasyon ve durakta hizmet veriyor. 2000 yılında 45 araç ile başlayan işletme, yeni metro ve tramvay araçlarının dahil edilmesiyle 220 araçlık dev bir filoya sahip oldu.

İzmir Metro günde 350 binin üzerinde yolcu taşıyor. Aynı işletme bünyesindeki Karşıyaka Tramvayı'nın taşıdığı 41 bin ve Konak Tramvayı'nın taşıdığı 92 bin yolcuyla birlikte her gün 483 bin yolcunun ulaşımı sağlanıyor. Günümüzde İzmir Metro ve İzmir Tramvayı, kent içi toplu ulaşımın %23'ünü karşılıyor.

Hizmet kalitesi tescilli

İzmir Metro, Türk Standartları Enstitüsünden aldığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi belgeleriyle de hizmet kalitesini tescilledi. İzmir Tramvayı ise "Entegre Yönetim Sistemi"ne dahil edildi. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) 2011 yılı Nisan ayında yapılan 59. Dünya Kongresi'nde, "Sürdürülebilir Gelişme Beyannamesi"ni imzalayan İzmir Metrosu toplu taşımacılıkta standartları yükseltmeye devam ediyor.