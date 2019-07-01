1919 ruhuyla çalışmaya devam

Milletvekilliğinin birinci yılında öncelikle İzmir seçmenine teşekkür eden CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, "İzmir seçmeni, büyük bir destek göstererek bizleri TBMM'ye milletvekili sıfatıyla gönderdi

Bütün İzmir seçmenlerine, partimize ve bana gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Ben de doğduğum, büyüdüğüm, ailemi, işimi kurduğum İzmir'imi TBMM bünyesinde temsil etmekten gurur duyuyorum" dedi.

1 yıl sürecinde İzmir gündemine dair TBMM bünyesinde yaptığı çalışmaları değerlendiren Bedri Serter, "TBMM'de milletvekili seçildiğim günden beri başta İzmir'in yerel ve Türkiye gündemine dair sorunları ele aldım ve ön plana çıkarmak için çalıştım. Öncelikle tarım, ticaret ve güvenlik sorunları üzerine eğilerek ilgili Bakanlıklara İzmir özelinde olmak üzere Türkiye genelini de ilgilendiren konularda soru önergeleri verdiğini hatırlatan Serter, "İzmir'in kalkınmasına, turistik olarak gelişmesine, sanayi altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlama noktasında komisyonlara katıldık. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlarla bire bir problemleri konuştuk" dedi.

Ekonomi ciddi iştir



TBMM Genel Kurulunda çeşitli defalar söz aldıklarını ve özellikle ülke ekonomisinin gidişatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Serter, "Ekonomi 'damat'a teslim edilmeyecek kadar ciddi bir iştir, Hazine devletin hazinesidir, ekonomi tek adama teslim edilemez. TBMM'deki en temel mesajımız bugün halkımızın yüzde 59 oranında desteklediğini gördüğümüz parlamenter sisteme geri dönüştü. Çocuklarımız hep önceliğimizdi, SMA hastası çocuklarımızla ilgilendik, onların ilaç sorununun çözümüne katkı sağlamış olmak bizim için en önemli insani görevlerden biriydi. TBMM'de Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi olarak, Türkiye'nin güvenlik sorunlarının yakın takipçisi olmanın yanında İzmir'de de yaşanan mülteci sorununu defalarca TBMM gündemine taşıdık ve Ege'nin 'ölüm denizi' olmaktan çıkması için mesajlar verdik" diye konuştu.

Eşitliğin savunucusu

İzmir'in tarihi dokusunun korunması için tarihi yapıların restorasyonu ve tarihin korunmasına yönelik önlemler alınmasına dair mesajlar verdiğini ifade eden Serter, "İzmirimizin ve Türkiye'nin çevre sorunlarına sahip çıktık. Bergama'da altın madenine, Menemen'de çevre katliamına 'Dur' dedik. Tek adam rejiminin sınırlandırmaya çalıştığı yerel yönetim mekanizmasına vurulmaya çalışılan darbelere tepki gösterdik, iktidar belediyelere yönelik ayrımcı politikalara TBMM kürsüsünden sert tepki verdik. İzmir'in iş dünyasına, sivil toplum örgütlerine, yerel örgütlere TBMM'de ev sahipliği yaptık. İzmir'in kadın derneklerine üye olmanın onurunu yaşadık, TBMM'de de eşitliğe dair söylemlerimizi paylaştık ve eşitliğin savunucusu olmaya devam ettik" dedi.



Görevimiz yazı getirmek

1919 ruhuyla hareket ederek 2018'de milletvekili olduğunu, 2019'da sosyal demokrasinin kalesi olan İzmir'de CHP bayrağını birçok ilçeyi alarak dalgalandırmaya devam ettiklerini söyleyen Serter, "Türkiye'nin pek çok şehrinde, İzmir'in milletvekili olarak şehrimizi temsil ettik. İzmir'in havasını, demokrasi anlayışını diğer şehirlere de iletmekten her zaman gurur duyduk. İzmir'in kadınlarını, erkeklerini, demokrasiye inanmış insanlarını temsil etmenin gururunu yaşadık ve bundan sonraki dört yılda da bu görevi gururla devam ettireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Nasıl İstanbul'a önce bahar sonra da yazı getirdiysek Türkiye'nin her yerine de yazı getirmek, genel iktidarı kazanmak bundan sonraki en temel görevimiz olacaktır" dedi.