1923 öğrenciden 2023'e mektup

Çiğli'de eğitim gören 1923 öğrenci, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılına mektup yazıyor.

'2023 Cumhuriyet Hayali'nin yazılacağı mektup kağıtları ve zarflar, Çiğli Belediyesi tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Milli Mücadelenin 100. yılında Çiğlili öğrenciler tarafından yazılıp, Çiğli Belediyesi tarafından toprağa gömülecek mektuplar, Cumhuriyetin ilanının 100. yılında bulunduğu yerden çıkartılarak öğrencilerin göndermek istedikleri kişilerin adreslere dağıtılacak. Hem 19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadelenin 100. yılına vurgu yapmak hem de Cumhuriyetin ilanının 100. yılı olan 2023 yılına dikkatleri çekmek amacıyla, 1923 ortaokul öğrencisi '2023 Cumhuriyet Hayali'ni yazmaya başladı.

Mektuplar toprağa

Özel olarak tasarlanmış mektup kağıtları ve zarflar Çiğli'de faaliyet gösteren 9 ortaokula dağıtıldı. 20 Mayıs'ta okullardan toplanacak mektuplar, Çiğli Belediyesi tarafından toprağa gömülecek ve üzerine anıt taş konulacak. 4 yıl sonra, Cumhuriyetin ilanının 100. yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde mektuplar bulundukları yerden çıkartılıp öğrencilerin yönlendirdiği adreslere gönderilecek.

Cumhuriyete bağlılık

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Cumhuriyetin önemini her geçen gün bir kez daha anladıklarını belirterek, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919 yılından, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 29 Ekim 2023'e öğrencilerin hayalindeki Cumhuriyeti yazmalarını istediklerini söyledi. Amaçlarının öğrencilerin Cumhuriyete olan bağlılıklarını artırmak ve Cumhuriyetin önemiyle ilgili farkındalık yaratmak olduğunu belirten Başkan Utku Gümrükçü, öğrencilerden toplanan mektupların, bir parka gömüleceğini ve 2023 yılına kadar mektupların burada muhafaza edileceğini söyledi.

Başkan Utku Gümrükçü şöyle konuştu: "Çocuklarımız 4 yıl sonrasına mektup yazarak hayallerini anlatacaklar. 29 Ekim 2023 yılında, 1923 adet mektubu gömülü olduğu yerden çıkartacağız ve çocuklarımızın göndermek istedikleri kişilere ulaştıracağız. Amacımız öğrencilerimizin Cumhuriyete sahip çıkmalarını sağlamak ve bağlılıklarını artırmak."