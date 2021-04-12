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193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı restore ediliyor

Tarihi yapıları ayağa kaldırmak ve korumak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin alışveriş merkezlerinden Kemeraltı bölgesindeki 193 yıllık Ali Paşa Şadırvanı'nda restorasyon çalışmalarını başlattı

12 Nisan 2021 Pazartesi 11:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı’ndaki Ali Paşa Şadırvanı'nın restorasyon çalışmalarını başlattı. 1828 yılında Şam Valisi Hacı Salih Paşa tarafından yaptırılan ve 1894'teki yenileme çalışması sonrasında özgün yapısı günümüze kadar korunan Ali Paşa Şadırvanı'nın alem kubbesi, onarım nedeniyle söküldü. Kubbe, onarımın ardından tekrar monte edilecek.

Çalışmalar esnasında mevcut zemin kaplaması korunacak. Yine kumlama ile yüzey temizliği yapılacak, kırık parça tespit edilmesi halinde plaka yapı ile uyumlu olacak şekilde yenilenecek. Ayrıca tüm sütun, sütunce(küçük sütun), silme, alt başlık, üst başlık, plaka ve doğal taş kemerlerde yüzey temizliği yapılacak. Çalınan şadırvan çeşmeleri de restorasyon kapsamında yenilenecek. Çalışmalarının Haziran ayında bitirilmesi planlanıyor.

Etiketler; #izmir #restore #izmir büyükşehir #ali paşa şadırvanı
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