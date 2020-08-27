2. Anaokul Eylül’de hazır!

Okul öncesi eğitim yatırımlarına hız veren Narlıdere Belediyesi, belediye bünyesindeki ikinci anaokulunun inşaatında sona yaklaştı. Narlı Mahallesi’nde yapılan anaokulu Eylül ayında eğitim öğretime açılacak. Başkan Ali Engin “Okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Bu doğrultuda belediyemize ait ikinci kreşi de yeni sezonda çocuklarımızın ve velilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Narlıdereli çocukları çağdaş ve sağlıklı ortamlarda geleceğe hazırlamak için çalışan Narlıdere Belediyesi, Narlı Mahallesi’nde inşaatı devam eden ikinci anaokulunu da Eylül ayında hizmete açacak. 80 öğrenci kapasiteli eğitim yuvası 15’er öğrencili 5 sınıftan oluşacak. 2 kat olarak projelendirilen anaokulu, Milli Eğitim standartlarına uygun olarak 3-6 yaş çocuklara hizmet verecek. Anaokulunda, uyku odası ve oyun bahçesi de yer alacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin “Narlıderemize ve çocuklarımıza çağdaş bir anaokulu daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okul öncesi eğitime önem veriyoruz. Bu doğrultuda belediyemize ait ilk kreşi de yeni sezonda çocuklarımızın ve velilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.