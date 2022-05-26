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2 bin 800 yıllık mühür İzmir'de

Erken arkaik dönemde yaşayan rahiplerce dini törenlerde kullanılan ve tanrı onayını sembolize eden 2 bin 800 yıllık mühür, ilk kez İzmir'de ziyarete sunuldu. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Daha çok törensel amaçlı kullanılır. Önemi, üzerinde Apollon tasvirinin bulunmasıdır" dedi

2 bin 800 yıllık mühür İzmir'de
26 Mayıs 2022 Perşembe 13:02

Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi'ndeki Klaros Antik Kenti'nde, 2009 yılında bulunan 2 bin 800 yıllık mühür, ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Mührün, Apollon'un başrahibi tarafından erken arkaik dönemde Apollon adına kullandığı düşünülürken, dini ritüellerde eseri kullanan rahibin, mühürle tanrı adına adakların kabulünü sağladığı kaydedildi. Üzerinde müzik aleti olan 'kythara' çalan Apollon tasviri bulunan mührün, 2 santim yüksekliğinde olduğu belirtildi.

Eserle ilgili bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Erken arkaik döneme ait yaklaşık 2 bin 800 yıllık bir eser. Menderes Ahmetbeyli'deki Klaros Antik Kenti'nde bulundu. Şans getirmesi amacıyla kullanılır. Bazen mülkiyeti de sembolize edebilir. Daha çok törensel amaçlı kullanılır. Önemi; üzerinde Apollon tasvirinin bulunması. Apollon, Anadolulu bir tanrıdır. Apollon, müzik aletleriyle de betimlenir. Tabiatı düzenleyen tanrı anlamına da gelir. Güçlü sembolleri olan tanrı figürüdür. Mührün üzerinde elinde müzik aleti bulunan Apollon ve karşısında yer alan bir kadın tasviri var. Eserimiz bronz malzemeden. Bir yüzük boyutunda. 2 santimlik bir eser. İlk kez sergileniyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #mühür #tarihi mühür
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