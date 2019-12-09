2 haftadır aranan genç kız Karşıyaka'da bulundu

Bornova'da staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Buse Arslan (17), Karşıyaka ilçesinde bulundu. Buse Arslan'ın ilk ifadesinde Konak ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde günübirlik ev kiralayarak orda kaldığını söylediği ileri sürüldü.

2 haftadır aranan genç kız Karşıyaka'da bulundu
09 Aralık 2019 Pazartesi 09:59

Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin kızı Buse Arslan, 27 Kasım tarihinde Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Kızlarından haber alamayan Arslan çifti polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kentin birçok noktasında aranan Buse Arslan bugün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesinde bulundu. Polis merkezine götürülen Arslan'ın, ilk ifadesinde Konak ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde günübirlik evlerden tuttuğu ve burada kaldığını söylediği ileri sürüldü. Polisin durumu bildirmesi üzerine Arslan çifti, polis merkezine gelerek kızlarını aldı.


Kaynak: DHA
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