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2 kişinin öldüğü olayda tutuklanıp tahliye olmuştu. Yine ölümlü kavgadan aranıyor!

2 kişinin öldüğü olayda tutuklanıp tahliye olmuştu. Yine ölümlü kavgadan aranıyor!
19 Kasım 2022 Cumartesi 14:03

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili S.U. hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. S.U.'nun 2 yıl önce 2 kişinin öldüğü bir olayla ilgili tutuklandığı ve bir süre önce de tahliye edildiği öğrenildi


Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi'ndeki kuaförde, 16 Kasım günü öğle saatlerinde, 2 kişi arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da karıştığı tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cafer Kaynak, M.D., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K. yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Cafer Kaynak tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olaydan 1 gün sonra yaşamını yitirdi. M.D.'nin hayati tehlikesi sürerken, taburcu olan 4 yaralı gözaltına alındı.

CİNAYETE KARIŞTIĞI İDDİASI

Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde, 2020 yılında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobildeki Lokman Çakır’ın (40) yaşamını yitirdiği olayın ardından 9 kişiyle birlikte tutuklanan, bu yıl da tahliye edilen S.U.'nun da bu kavgaya karıştığı belirtildi.

Emniyette 4 şüphelinin sorgularının devam ettiği, kaçtığı belirtilen S.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #silahlı kavga #ölüm
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