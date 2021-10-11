UÇAK DÜŞTÜ: 16 ÖLÜ
UÇAK DÜŞTÜ: 16 ÖLÜ
0
2 BİN 600 YILLIK KAPLAR
2 BİN 600 YILLIK KAPLAR
0
DİKKAT! ELEKTRİK GİBİ ÇARPIYOR
DİKKAT! ELEKTRİK GİBİ ÇARPIYOR
0
SEVİMLİ PATİLER KONAK'TA BULUŞTU
SEVİMLİ PATİLER KONAK'TA BULUŞTU
0

20 gün önce baba olmuştu. Bıçaklanarak öldürüldü!

İzmir Buca'da 30 yaşındaki Mahsun Aslan tartıştığı iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Aslan'ın 20 gün önce baba olduğu öğrenildi

20 gün önce baba olmuştu. Bıçaklanarak öldürüldü!
11 Ekim 2021 Pazartesi 08:33

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 222/35 sokakta meydana geldi. İddiaya göre,  evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mahsun Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeş oldukları öğrenilen A.F. ve S.F. ile sokakta tartıştı. Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, Aslan vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Aslan, yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Aslan'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.  Aslan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU


Öte yandan, bıçaklanarak yaşamını yitiren Mahsun Aslan'ın 20 gün önce baba olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay sonrası bir otomobil ile olay yerinden kaçan A.F. ve S.F.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca, öldürülen Mahsun Aslan ve A.F. ile S.F.'nin arkadaş olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #buca bıçaklama
Önceki Haber
Kocaoğlu’ndan emsal artışı çıkışı: Mağduriyet giderilmeli, emsal teşkil etmemeli
Sonraki Haber
Buca'da kadınları taciz eden kişi yakalandı!
Buca'da kadınları taciz eden kişi yakalandı!
Buca'da kadınları taciz eden kişi yakalandı!
0
Kocaoğlu’ndan emsal artışı çıkışı: Mağduriyet giderilmeli, emsal teşkil etmemeli
Kocaoğlu’ndan emsal artışı çıkışı: Mağduriyet giderilmeli, emsal teşkil etmemeli
0
İzmir'de pitbull dehşeti!
İzmir'de pitbull dehşeti!
0
Önce kız arkadaşını sonra kendini bıçakladı!
Önce kız arkadaşını sonra kendini bıçakladı!
0
İzmir'de 10 Ekim Anıtı'nın açılışı yapıldı
İzmir'de 10 Ekim Anıtı'nın açılışı yapıldı
0
CHP'li Yücel'den AK Partili Kaya'ya sert sözler: Siz ülkeyi batırdınız farkında değil misin?
CHP'li Yücel'den AK Partili Kaya'ya sert sözler: Siz ülkeyi batırdınız farkında değil misin?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.