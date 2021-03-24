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20 yaşındaki genç, İZBAN'nın önüne atlayarak intihar etti!

İzmir'in Buca ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Turgut Elvan (20), trenin geçişi sırasında raylara atlayarak yaşamına son verdi

20 yaşındaki genç, İZBAN'nın önüne atlayarak intihar etti!
24 Mart 2021 Çarşamba 08:44

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şirinyer İZBAN durağında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Turgut Elvan, Cumaovası-Aliağa yönüne giden trenin geçişi sırasında raylara atladı. Elvan, trenin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Korkunç olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra Elvan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #intihar #izban intihar #turgut elvan
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