20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Menemen'de, birçok suçtan kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.H. (32) polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
25 Kasım 2019 Pazartesi 11:08

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımpaşa Mahallesi'nde, 'Dolandırıcılık', 'Basit yaralama', 'Güveni kötüye kullanmak', 'Hırsızlık', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlardan arandığı ve hakkında kesilmiş 20 yıl cezası olduğu öğrenilen O.H.'nin saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, O.H.'nin adresini belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla, O.H., yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan incelemede O.H.'nin sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.H., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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