2005 yılında ölen oğlunun mezarını arıyor

Abdülkadir Karaoğlan, 2005 yılında öldürülen ve kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü öğrendiği oğlunun mezarını arıyor

2005 yılında İzmir'de oto alım satım işi yapan Orhan Karaoğlan'a ulaşamayan ailesi durumu polise bildirmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri yaptıkları incelemede kayıp Karaoğlan'nın izine rastlayamadı.

Soruşturma dosyası 2 yıl önce İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla raftan indirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Karaoğlan'ın o dönem irtibatta olduğu kişileri takibe aldı. Ekipler 40'ı aşkın kişinin de ifadesine başvurdu.

Yapılan incelemeler sonrası Orhan Karaoğlan'ın arkadaşları M.Y., Y.A., ve S.O. tarafından alacak meselesi yüzünden kemerle boğuldu sonra da üzerine alkol dökülerek yakıldığı ve Manisa Salihli ilçesinde bir dere yatağına atıldığı ortaya çıktı.

S.O.'nun başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, diğer şüpheliler M.Y. ve Y.A. ise gözaltına alındı.

OĞLUNUN MEZARINI ARIYOR



Konuyla ilgili açıklama yapan baba Abdülkadir Karaoğlan, oğlunu 15 sene boyunca aradığını ama bulamadığını söyledi. Oğlunun cesedinin 2005 yılında bulunduğunu ama kimliğinin saptanamadığını belirten Karaoğlan, sonra da oğlunun kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü öğrendiğini anlattı. Oğlunun mezarı ile ilgili yetkililerden bilgi aldığını belirten Karaoğlan, ancak belirtilen yerde öyle bir mezarlık olmadığını söyledi.

Karaoğlan şöyle devam etti: "Gerekirse İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nü dava edeceğim. Bana gösterdikleri yer yaklaşık 2 dönümlük bir yer. 2 dönümlük yerde, mezarın hangi noktada olduğunu bilemiyoruz diyorlar. Ben ilgili kişilerden oğlumun mezarını bulmalarını istiyorum. Hiç olmazsa bayramlarda, özel günlerde gidip bir Fatiha okumak istiyorum. Bana iki bin metrekarelik bir yer gösteriyorlar ve 'Oğlunuz burada, gelin burada dua edin' diyorlar"