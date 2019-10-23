2019 Basın Özgürlüğü Ödülü Ünsal Ünlü'ye verildi

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından geleneksel hale getirilen 'Basın Özgürlüğü Ödülü'nün bu yılki sahibi evine kurduğu stüdyosundan her gün binlerce takipçiye ulaşan yayınlarla tek başına yapan Ünsal Ünlü oldu

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından geleneksel hale getirilen 'Basın Özgürlüğü Ödülü'nün bu yılki sahibi Gazeteci Ünsal Ünlü oldu. Medyadaki zorlu koşullara karşılık, evine kurduğu stüdyosundan her gün binlerce takipçiye ulaşan yayınlarla tek başına yaptığı gazetecilik ve direnme gücü sebebiyle Ünlü'ye layık görülen ödül, Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Bu ödül hepimizin

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne anlamlı ödül için teşekkür eden Ünsal Ünlü "Ben, gazetecilik yapmaya çalışan bir adam; sizler, haber alma özgürlüğüne sahip ülkenin yurttaşları olarak hepimiz ortak bir çaba için beraberiz. Öğrenmek istiyoruz. Biz öğrenmek ve tarihe not düşmek zorundayız. Derler ya marifet iltifata tabidir diye. Ortada bir marifet varsa hepimizin marifeti. Bu marifeti iltifata tabi tuttukları, duyarlılıkları ve 'Burada insanlar bir şey yapıyor' diyerek hepimizi ödüllendirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Hapisteki, kendisi dışarda ama gönlü hapiste olan, gazetecilik onurunu dik tutmak isteyen bütün meslektaşlarım için defalarca ödül alındı. Ama ben bu ödülü hepimizin adına almak istiyorum. Bu ödül hepimizin" dedi.

Saygıyı hak ediyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da şunları kaydetti: "Çağdaşlığı çok seslilik, demokrasiyi düşünce ve ifade özgürlüğü olarak tanımlıyorsak, basını bu değerlerin itici ve besleyici gücüdür. Bugün devletlerin ve toplumların yaşam kaliteleri bu ölçütlerle değerlendirilmekte. Ne yazık ki, bu konularda iyi bir fotoğraf verdiğimizi, bu sınavdan başarıyla geçtiğimizi kimse söyleyemez. Belediyemiz ile İzmir Gazeteciler Cemiyetimizin işbirliği ve dayanışmasıyla sürdürülen Basın Özgürlüğü Ödülleri, bu gerçeğe dikkat çekmeyi, toplumsal duyarlığımızda karşılık görmeyi amaçlamaktadır. Mesleki geçmişi, mücadelesi ve duruşuyla haklı bir saygı uyandıran ve bu yılki ödülümüze değer görülen Sayın Ünsal Ünlü'yü kutlarken; bu ödülü, Ünlü'nün değerli kişiliğinde, basın özgürlüğü mücadelesi veren tüm güzel insanlara ithaf ettiğimizin bilinmesini diliyorum." n Pelin Atmaca

Yürekli insan

İGC Başkanı Misket Dikmen ise "Basının bütün sorunları çerçevesinde, bugüne kadar zindanlardan yazmaya, konuşmaya, düşüncesini ifade etmeye çalışanlara; haberi tek bir bakışla, algı yaratma amacıyla değil gerçek boyutu ile vermeye çalışanlara gazetecilik ödülünü vermeye çalıştık. Aslında hepsi bu yolda çaba gösteren gazetecileri simgeleyen ya da onlar adına bu ödülü alanlardı. Türkiye'de basın, o kadar sıkıntılı bir süreç içerisinde ki, ciddi bir tıkanma var. En önemlisi Türkiye'de tek seslilik var. Gazeteciler haberi olduğu gibi, bir gazeteci gözünden ifade etmekte zorlanıyor. Yaratılan korku iklimi yüzünden sansürü de geçtik, ne yazık ki artık otosansür uygulanıyor. Tam da bu ortamda onurlu, cesur yürekli gazetecilere ihtiyacımız var. Bugün ödül alan meslektaşımız Ünsal Ünlü, o onurlu duruşuyla tek başına yepyeni bir mecra açtı. Bize yeni yollarla habercilik yapılabileceğini gösterdi. Yüreğine, kalemine, gazeteciliğine sağlık" dedi.

