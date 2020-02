Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Birim müdürleriyle toplanan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 2019 yılını değerlendirdi, 2020 yılında hayata geçirilecek proje ve çalışmaları anlattı. Performans ve bütçe odaklı bir anlaşıyla Bornova'yı büyütmek için çalıştıklarını ifade eden İduğ, "Yatırım bütçemizi arttıracağız. 2021 Bornova yılı olacak" dedi.

Geçtiğimiz yılın yarısında göreve başladıklarını hatırlatan İduğ, "Süre kısa olmasına karşın hem borçlarımızı kapattık, hem de 108 aracın öz malımız olarak hizmet filomuza katılması, Bornova'nın çeşitli yerlerinden satın aldığımız 40 gayrimenkul, Altın Bilezik, Dijital Sınıf ve Anjiyo gibi projelerimiz ile Özkanlar Yeni Bornova Pazarı gibi önemli adımları atmayı başardık. 2020 yılında 52 haftada 52 açılış ve temel atma töreni yapacağız. 2021 ise adeta 'Bornova yılı' olacak. Başladığımız yatırımlar tamamlanırken, yaptığımız tasarruflar daha yeni ve büyük hizmetler olarak vatandaşa dönecek" dedi.

Performans ve bütçe odaklı yönetim

Her hafta düzenli yapılan toplantılarla birimler arası iletişimi ve koordinasyonu güçlendirdiklerine vurgu yapan İduğ, "Bu toplantılara 'istişare kurulu' diyoruz. Tüm ekip olarak Fikir Atölyesi salonumuzda toplanıp büyük fotoğrafa odaklanıyoruz. Her geçen gün büyüyerek güçlenen, profesyonel anlayışla çalışan, Bornova'yı büyütme hedefimize odaklanan bir kadromuz var. Bu yıl performans ve bütçe odaklı yönetim sürecini başlattık. Her birimi değerlendirdiğimiz toplantılar meyvesini vermeye başladı, giderlerimizde yüzde 10 ile yüzde 25 arasında azalma var" diye konuştu.

Kampüs Bornova

Bornova Belediyesi olarak kurumlarla işbirliği ve ilişkilerin de gelişerek arttığına dikkat çeken Başkan İduğ, Bornova merkezinin tüm kurumların birbirine yakın olduğu, vatandaşın tüm işlerini görebileceği bir merkez haline getirileceğini söyledi. Belediye birimleri başta olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya toplayacakları Kampüs Bornova projesini de dikkat çeken Başkan İduğ, "Ticaret Odası ve Sanayi Odası Bornova merkezde birer şube açıyor. Emniyet Müdürlüğümüz başta olmak üzere pek çok kamu kuruluşumuzu da Bornova merkezine topluyoruz. Biz şehir stadını yıkarak Belediye hizmet binası yapılması projesinden vazgeçtik. Bunun yerine ana hizmet binamızın yanındaki İş Bankası binasını aldık, Türk Telekom bulunduğu binayı da kiraladık. Amacımız; dağınık olan birimleri bir araya getirmek. Bornova'nın merkezi gelişen ve büyüyen bir kent merkezine uygun biçimde güzelleşecek" diye konuştu.

Yatırım bütçemizi arttıracağız

Belediye bütçelerinin büyük ölçüde personel ve genel giderler için kullanıldığını, yatırımlar için çok küçük bir bütçe kaldığını ifade eden Başkan İduğ, "Giderlerimizi azaltarak bütçemizi Bornovalıların mutluluğu ve refahı için kullanmak istiyoruz. Önümüzde açılışını yapacağımız yeni pazar yerleri, kreşler, Bornova'nın merkezinde 10 bin öğrencinin eğitim göreceği BELGEM kurs merkezi, 24 saat açık dijital kütüphane, futbol sahaları, havuzlar ve parklar var. Bornova hem eğitim, hem sanayi, hem tarım, hem de tarih ve turizm kenti. Çok farklı alanlarda, birbirini destekleyen kalkınma ve gelişme projelerimiz var. Yatırım bütçemiz arttıkça bu alanların geliştiğini Bornova'nın bir çekim merkezine, ışığı giderek parlayan bir yıldıza dönüştüğünü göreceksiniz" dedi.