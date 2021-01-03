2021 Bornova yılı olacak

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 2020 yılında yaptıkları yatırımları değerlendirdi.

Seçimlerin ardından göreve geldikleri 8 aylık kısa sürede bir yandan borç ödeyerek diğer yandan da 105 araç, 41 tapu aldıklarını ve pek çok projeye imza attıklarını hatırlatan Başkan İduğ, “Projelerimizin kaynağı kendi içinde. Bütçeye yük olmadığı gibi giderlerimizi de azaltıyor. 2020 yılında bir yandan borçlarımızı azaltırken bir yandan da yeni projeler hayata geçirdik. 2021 ise adeta ‘Bornova yılı’ olacak. Başladığımız yatırımlar tamamlanmış olacak, yaptığımız tasarruflar daha yeni ve büyük hizmetler olarak vatandaşa dönecek” dedi.

Ekipleriyle düzenli toplantılar yaparak birimler arası iletişimi ve koordinasyonu güçlendirdiklerini ifade eden İduğ, ‘’Her geçen gün büyüyerek güçlenen, profesyonel anlayışla çalışan, Bornova’yı büyütme hedefimize odaklanan bir kadromuz var. Bu yıl performans ve bütçe odaklı yönetim sürecini başlattık. Giderlerimizde yüzde 10 ile yüzde 25 arasında azalma var. Bir yandan da Dijital Sınıf, Özkanlar Pazar Yeri açılışı, Altın Bilezik, Anjiyo Projesi gibi önemli adımları atmayı başardık” diye konuştu.

Yatırım bütçesi artacak

Belediye bütçelerinin büyük ölçüde personel ve genel giderlere harcandığını, yatırımlar için sadece yüzde 30’luk bir bütçe kaldığını ifade eden Başkan İduğ, “Önümüzde açılışını yapacağımız yeni pazar yerleri, kreşler, Bornova’nın merkezinde 10 bin öğrencinin eğitim göreceği BELGEM kurs merkezi, 24 saat açık dijital kütüphane, futbol sahaları, havuzlar ve parklar var. Bornova hem eğitim, hem sanayi, hem tarım, hem de tarih ve turizm kenti. Çok farklı alanlarda, birbirini destekleyen kalkınma ve gelişme projelerimiz var. Yatırım bütçemiz arttıkça bu alanların geliştiğini Bornova’nın bir çekim merkezine, ışığı giderek parlayan bir yıldıza dönüştüğünü göreceksiniz” diye konuştu.