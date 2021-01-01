2021'i depremzede ailelerle karşıladı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yeni yılı depremzede ailelerle birlikte karşıladı. Eşi Fügen Selvitopu’yla birlikte, 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen şiddetli depremde evleri zarar gördüğü için Uzundere’deki TOKİ konutlarında kalan aileleri ziyaret eden Başkan Selvitopu, 2021 yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Başkan Selvitopu ve Eşi Fügen Selvitopu önce Karabağlar Arap Hasan Mahallesi sakinlerinden Arslan Ailesi’ni ziyaret etti. Ahmet Arslan, Eşi Sabiha Arslan ve kızları Aygen Arslan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Selvitopu çifti, sıkıntılı günlerin bir an önce aşılması umudunu paylaştı. Pandemi önlemlerine uygun olarak yapılan ziyarette Başkan Selvitopu, deprem anından itibaren gerek Karabağlar gerekse Bayraklı’daki vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, “2020 zor bir yıldı. Umarım 2021 yılında her şey daha güzel olur. Bizler elimizden geldiğince sizlere destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Arslan da desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu’na teşekkür etti. Başkan Selvitopu, "2021’nin yakınlarımıza, dostlarımıza doyasıya sarılabileceğimiz; çocuklarımızın parklarda özgürce oynayabileceği, bilge çınarlarımızın ellerini yeniden öpebileceğimiz; sağlığın, sevginin, saygının, mutluluğun tüm dünyayı kuşattığı bir yıl olmasını diliyorum. Tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum.” dedi.