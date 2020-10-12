2021 yatırım yılı olacak

Bornova Belediyesi 2021 yılı bütçesini 463 milyon TL olarak belirledi. Yüzde 8.5’lik oranla geçen yıla göre 36 milyon TL artan bütçede 90 milyon TL yatırımlara ayrıldı

En büyük pay icracı müdürlüklerin oldu. Fen İşleri Müdürlüğü’nün bütçesi iki katına çıkartıldı. Pandemi nedeniyle gelirlerinin 60 milyon TL azalmasına karşın 2019 yılını açık vermeden, borçsuz olarak kapatacaklarını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 2021’in Bornova için yatırım yılı olacağını söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana sağladıkları tasarrufun karşılığını önümüzden yıldan itibaren almaya başlayacaklarını söyleyen Başkan İduğ, bütçedeki büyümeye dikkat çekerek, “Mali disiplinimizden taviz vermiyor, tasarruf ve verimliliği ön planda tuttuğumuz anlayışımızla Bornovamızı büyütüyoruz. Bütçemizi iki yılda yüzde 18 arttırdık. 2021 yılı için yatırım ve hizmet odaklı bir bir bütçe oluşturduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına öncelik verdik. En büyük payı başta Fen İşleri ve Temizlik İşleri olmak üzere icracı müdürlüklerimize ayırdık. Bu yıl 90 milyon TL’lik yatırım yapacağız. 7-24 Bornova için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz”dedi.

En büyük pay icracı müdürlüklere

Fen İşleri’ne ayrılan bütçe yüzde 112’lik artışla 42 milyon TL’den 90 milyon TL’ye, Temizlik İşleri’nin bütçesi ise yüzde 23’lük artışla 41 milyon TL’den 51 milyon TL’ye çıkarıldı. Tesislere yönelik projelerle dikkat çeken Spor Müdürlüğü’nün bütçesi yüzde 25 oranında artırıldı. İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi de dikkate alınarak Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün bütçesi 6 milyon TL’den 7 milyon TL’ye çıkarıldı.

2021 yılında neler yapılacak?

Bornova Belediyesi vatandaşların en önemli talepleri arasında yer alan yolların bakım-onarımı ile yeni yollar açılması çalışmaları için 17 milyon TL ayırdı. Yeni satın alınacak araç ve iş makinaları için öngörülen miktar 17 milyon 300 bin TL olurken, 8 milyon TL’ye mal olacak Çamdibi Kapalı Yüzme Havuzu ile 3 milyon TL bütçe ayrılan Naldöken Pazaryeri Çocuk Oyun Aktivite Merkezi ve Fitness Salonu en büyük yatırımlar olarak dikkat çekti. Kampüs Bornova Projesi kapsamında İçtaş Hizmet Binası’nı güçlendirme ve yeniden düzenleme işine 3 milyon TL, kent kültürüne kazandırılmak üzere satın alınan tarihi binaların restorasyonuna 4.5 milyon TL, Çamdibi Kapalı Yüzme Havuzu dışındaki spor alanlarının yapımına ise 2.5 milyon TL ayrıldı.