ÇAVUŞ RÜTBESİ ALAN TEK KADIN İTFAİYECİ
ÇAVUŞ RÜTBESİ ALAN TEK KADIN İTFAİYECİ
0
CEPHEDE EVLİLİK!
CEPHEDE EVLİLİK!
0
TEK KİŞİLİK DEV PROTESTO!
TEK KİŞİLİK DEV PROTESTO!
0
KORONAVİRÜS KAÇ CAN ALDI?
KORONAVİRÜS KAÇ CAN ALDI?
0

2021 yılında İzmir'e kaç kişi göç etti?

2021 yılında İzmir'e kaç kişi göç etti?
07 Mart 2022 Pazartesi 13:58

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. 4 milyon 425 bin 789 nüfusa sahip İzmir’e ise 2021 yılında 131 bin 394 kişi göç ederken, 109 bin 470 kişi İzmir'den göç etti. İzmir sırasıyla en fazla İstanbul, Manisa ve Ankara’dan göç aldı.

Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı İzmir’de 2020 yılında binde 3,37 iken 2021 yılında binde 4,97’ye çıktı. Net göç hızına göre 2021 yılında en çok göç alan il Bayburt  (binde 31,50) olurken Bayburt’u sırasıyla, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Karabük, Gümüşhane, Burdur, Çankırı, Muğla ve Bilecik illeri izledi                     

Net göç hızına göre en çok göç veren il Ağrı oldu

Net göç hızına göre en çok göç veren il Ağrı (binde -37,30) olurken Ağrı’yı sırasıyla Muş, Van, Hakkari, Kars, Ardahan, Bitlis, Iğdır, Şanlıurfa ve Adıyaman illeri takip etti.

45 ilin aldığı göç, verdiği göçten fazla  

Türkiye genelinde aldığı göç, verdiği göçten daha fazla olan il sayısı 45 oldu. Türkiye’nin, nüfusu en fazla olan ili İstanbul ise göç veren iller arasında yer aldı. 2021 yılında İstanbul’a 385 bin 328 kişi göç ederken, 408 bin 165 kişi de İstanbul’dan göç etti.

İzmir'de en çok göç alan ilçe Seferihisar, en çok göç veren ilçe Bayraklı oldu.

TÜİK verilerine göre, Seferihisar binde 74,72 net göç hızı ile en çok göç alan ilçe olurken Seferihisar’ı sırasıyla Karaburun, Urla, Çeşme ve Menemen takip etti. İzmir’in en çok göç veren ilçesi ise binde -34,65 net göç hızı ile Bayraklı oldu. Bayraklı’yı sırasıyla Konak, Karşıyaka, Beydağ ve Kiraz izledi.

Etiketler; #izmir #izmir göç #tüik
Önceki Haber
Yargı dizisinin bu sahnesi çok konuşuldu!
Sonraki Haber
Başkan Soyer'den İstanbul Sözleşmesi çağrısı: Acilen geri dönün!
Başkan Soyer'den İstanbul Sözleşmesi çağrısı: Acilen geri dönün!
Başkan Soyer'den İstanbul Sözleşmesi çağrısı: Acilen geri dönün!
0
İzmir'de vaka sayısı düşüşe geçti!
İzmir'de vaka sayısı düşüşe geçti!
0
Çavuş rütbesi alan tek kadın itfaiyeci
Çavuş rütbesi alan tek kadın itfaiyeci
0
Menderes Belediyesi’nden 8 Mart için anlamlı etkinlik
Menderes Belediyesi’nden 8 Mart için anlamlı etkinlik
0
İzmir'de erkek vahşeti! Genç kızı saatlerde darp etti!
İzmir'de erkek vahşeti! Genç kızı saatlerde darp etti!
0
İzmir'de kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
İzmir'de kaza: Bir kişi hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.