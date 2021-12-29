İzmir’in nüfus bakımından en büyük ilçesi Buca’da, birbiri ardına hayata geçirilen sosyal projeler beraberlik duygusunu pekiştirdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yaptıkları çalışmaların katlanarak süreceğini belirterek “2022 yılı Buca’nın dayanışma yılı olacak” dedi

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yatırım programının yanı sıra uygulamaya koyduğu sosyal projelerle halkın gönlünü kazandı. Kentte bir yandan icraat birimleriyle birlikte saha çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Başkan Kılıç, diğer yandan sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledi.

Koronavirüsle mücadele döneminde yaptığı uygulamalarla vatandaşların zor günlerinde yanında olan Buca Belediyesi, hayata geçirdiği Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında ürettiği tarım ürünlerini dar gelirli vatandaşların sofralarına ulaştırdı. Kentin verimli topraklarını canlandırarak üreticiyi kalkındıran program, kentin gıda güvenliğini de sağladı. Bunun yanı sıra düzenli olarak vatandaşlara erzak ve temizlik malzemesi, esnafa destek paketi yardımı yapıldı; yerel sanatçılara çevrim içi platformlarda düzenlenen etkinlikler ile destek sağlandı. İzmir yılın en soğuk günlerini yaşarken Buca Belediyesi, budama yaptığı ağaçlar ile fırtına nedeniyle devrilen ağaçlardan elde ettiği yaklaşık 200 ton odunu ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtmaya başladı.

YARALARI SARDILAR

Ülke genelinde yaşanan afetlerde alarma geçen Buca Belediyesi’nin yeni kurduğu arama kurtarma ekibi BUCAKUT, yürekleri yakan Manavgat yangını sırasında afet bölgesinin imdadına koştu. Bölgedeki yaraları sarmak için canla başla çalışan BUCAKUT gönüllüleri ile Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri başarılı çalışmalarıyla yöre halkından takdir topladı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için köy enstitüleri ruhunu Buca’da yeniden canlandıran Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, örnek çalışma modeli ve başarılarıyla kısa sürede Türkiye’nin gururu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, TEKNOFEST’ten birincilik ödülüyle dönen merkezin öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti. Maddi olanakları sınırlı ailelerin 4-6 yaş arasındaki çocukları için, Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Bucakoop ve Yenigün semtlerinde hizmet veren Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri yarı zamanlı eğitim merkezlerine dönüştü. Okul öncesinden üniversiteye hatta KPSS’ye kadar geniş yelpazede ücretsiz eğitim imkânı sağlayan Dijital Dershane ile on binlerce öğrencinin eğitimine destek sağlandı.

ENGELSİZ TAMİR İSTASYONU

Türkiye’de bir ilk olan Engelsiz Tamir İstasyonu, tekerlekli sandalye arızasıyla İzmir’in dört bir yanından gelen vatandaşların yanı sıra çevre illerden gelenlerin de taleplerini karşılamaya başladı.

İSTİHDAMA KATKI

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan işsizlikle mücadele konusunda kararlı çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, iş birliği yaptığı ulusal ve uluslararası firma bağlantılarını arttırdı. Kentte istihdama katkı sağlayan Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi, işveren ile iş arayanlar arasında köprü görevi üstlendi. Son bir yılda yüzlerce kişinin iş sahibi olmasına aracılık eden merkez, iş arayanlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Ulusal ve uluslararası saygın firmalarla bağlantılar kuran merkez, bu bağlantılarını da genişleterek iş birliği yaptığı firma sayısını 64’ten 90’a çıkarttı.

“BİRLİĞİMİZDEN GÜÇ ALDIK”



Geçtiğimiz yıl boyunca ürettiklerini, emek verdiklerini ve başardıklarını vurgulayan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bu yıl da birliğimizden güç aldık. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan dolayı planlamalarımızı yeniden şekillendirdik. 2022 yılı Buca’nın dayanışma yılı olacak ” diye konuştu.