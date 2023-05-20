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21 aracın lastiğini bıçakla patlatan şüpheli, gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde, 21 aracın lastiğini bıçakla patlatan Fatih A. (34) gözaltına alındı. Fatih A., araçların lastiklerini kendisiyle alay edildiği için böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti

21 aracın lastiğini bıçakla patlatan şüpheli, gözaltına alındı
20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:45

Buca ilçesi Fırat Mahallesi 288/6 ve 635/5 sokaklarda yaşayan vatandaşlar, sabah işe gitmek için araçlarının yanlarına geldiklerinde, lastiklerinin patlatıldığını görüp, polise bildirildi. Her iki sokakta sağlı sollu park haldeki 21 araçtan bazısının bir, bazısının ise iki lastiğinin patlatıldığı tespit edildi. Polis, yaptığı çalışmayla şüpheli olarak Fatih A.'yı gözaltına aldı. Fatih A., ilk ifadesinde kendisiyle alay edildiği için araçların lastiğini patlattığını söyledi. Araç sahipleri, Fatih A.'dan şikayetçi oldu.

Araç sahiplerinden evli ve 2 çocuk babası, market yöneticisi Murat Aktaş (38), "Sabah işe gitmek için aracımın yanına gittiğimde, lastiklerin kesildiğini gördüm. Benimki gibi çok sayıda lastiği kesilmiş araç vardı. Polisler gelip, gerekli işlemleri başlattı. Lastiği değiştirmek için işe gidemedim' dedi.

Emekli memur Rıza Altın (50) da "Sabah, sokaktaki tüm araçların lastiklerinin kesildiğini fark ettik. Lastikçi kasıtlı olarak onarım yapılmaması için bıçağın yan vurulduğunu söyledi. Çok sayıda araç sahibinin maddi zararı var" diye konuştu.

Mobilyacı İsmail Atalay (40) ise "Bunu yapan kişinin bizimle bir sorunu varsa gelip konuşsun. Neden araçlarımıza zarar veriyor. Çok sayıda aracın lastiği kesilmiş. Kimseyle bir düşmanlığımız, sorunumuz yok. Neden böyle yapıyorlar, anlamış değilim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca
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