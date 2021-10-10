23 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili bir kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, apartman dairesinde toplanıp, eğlenen arkadaş grubu arasında ‘gürültü’ nedeniyle çıkan kavgada Baran Sarıbacak (23) bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan Hasan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 8 Ekim Cuma gecesi saat 01.00 sıralarında Kültür Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, eğlenmek için bir araya gelen arkadaş grubu, alkol aldı. Bir süre sonra grup arasında yüksek ses ve gürültü nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hasan A., bıçakla Baran Sarıbacak'a saldırdı. Olayda, göğsüne ve boynuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sarıbacak, 2 arkadaşının çağırdığı taksiyle Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Sarıbacak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis ekipleri, Sarıbacak'ın 2 arkadaşını gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde olayı gerçekleştiren kişinin Hasan A. olduğunu iddia etmesi üzerine Hasan A. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan A., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

