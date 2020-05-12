250 gönüllüyle kiraz hasadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Üreticinin ürünü dalında kalmasın” diye 250 gönüllüyle Kemalpaşa’da kiraz hasadına katıldı. Soyer, “Gönüllü çağrımıza 647 kişi başvurmuş. Bugün 18 köyde 46 üreticinin bahçesinde 252 gönüllü ile hasat yapıyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında “Üreticinin ürünü dalında kalmasın” diyerek başlattığı meyve hasadında ilk durak Kemalpaşa oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 250 gönüllüyle beraber Kemalpaşa’ya gitti. Kemalpaşa’da 18 mahallede 46 üreticinin bahçesinde eşzamanlı olarak başlayan bölgenin en önemli ürünlerinden kiraz hasadının ilk gününde Başkan Soyer, Bağyurdu Yeni Mahalle’de gönüllülerle beraber kiraz topladı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mevsimlik işçi bulmakta zorlanan kiraz üreticilerinin yüzü güldü.

Yoğun katılım

Kiraz hasadına CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ile eşi Lütfiye Karakayalı, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe ve İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı ve Kemalpaşa Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bülent Oray, İzmir Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Hüseyin İlhan Yavuz katıldı. Başkan Soyer, kiraz hasadından sonra Kemalpaşa Bağyurdu Kiraz Alım Merkezi’ni ziyaret etti ve sorunları dinledi.

İmece ruhu

Hasat öncesi Bağyurdu Meydanı’nda üreticilerle ve Kemalpaşa halkıyla bir araya gelen Başkan Tunç Soyer, “Bu imece, bizim keşfettiğimiz bir şey değil. İmece bu topraklarda binlerce yıllık bir gelenek. Bizler o kadim kültürün evlatlarıyız. Bu, çok gurur verici bir şey. İnsanlık imeceyi, yani birlikte yaşadığın yeri iyileştirmek için emeğini, zamanını feda edebilmeyi bizden öğrendi. Biz bugün sadece hafızamızı tazeliyoruz. Gençler bugün bizimle ve üreticiyle beraber ürün hasadı yapacak. Onlarla iftihar ediyorum ve Türkiye’ye örnek olacaklarını düşünüyorum. Bugün Kemalpaşa Belediye Başkanımızın kiraz üreticisini korumak için yaptığı çalışmalara destek olmak için buradayız” dedi. Meyve hasadı gönüllü destek programına 647 kişinin başvurduğunu söyleyen Soyer, “Bugün 18 köyde 46 üreticinin bahçesinde 252 gönüllü ile hasat yapacağız. Korona gönlerinde üreticinin üretmeye devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Çünkü içine düştüğümüz tarım politikalarının bir kader olmadığını biliyoruz. Başka bir tarım mümkün diyoruz” şeklinde konuştu.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise “Saygın döneminde üreticimizi rahatlatmak için çalışmalar yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de gönüllüler ile gelerek bize büyük bir destek sağladı. Başkan Tunç Soyer’e tarıma verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bizi mutlu ediyor

Bağyurdu Yeni Mahalle’deki kiraz üreticisi Nadir Öner, “Çok memnun olduk. Bu gönüllü projesi için özellikle teşekkür ediyoruz. Tarıma desteğin devam etmesini istiyoruz” dedi. Gönülü ekipten Ceren Sarıbayır da “CHP Karabağlar Gençlik Kolları’nda yöneticiyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meyve hasadı için gönüllülere çağrı yaptığını duyunca başvurumuzu yaptık. Üreticiye yardımcı olmak bizi çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Başvurular sürüyor

Program kapsamında hasada destek olmaya gönüllü 20-35 yaş arasındaki gençler Bizİzmir dijital platformlarının ana sayfasından “Katıl” yazısına, açılan sayfada da “Gönüllülük” başlığına tıklayarak üye olabiliyor ve “Gönüllü Formu”nu doldurabiliyor. Sağlık problemi olmayan ve arazi koşullarında çalışabilecek adayların kabul süreci kendilerine gönderilen hasat eğitim videosunu izledikten sonra “İzledim” onayıyla birlikte tamamlanıyor.

Üreticiler dinleniyor

Gönüllüler 10 Haziran’a kadar 07.30-17.00 saatleri arasında üreticilerle meyve bahçelerinde olacak. Gönüllülerin çalışma programları kendilerine sms olarak gönderilecek. Maske, eldiven ve dezenfektan olmak üzere günlük hijyen setleri, ulaşım ve öğle yemekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Haftalık hasat desteğine küçük bir teşekkür olarak gönüllülerin İzmirim kartlarına günlük 5 biniş bedeli olmak üzere haftalık 35 biniş bedeli yüklenecek ve her hafta kendilerine gıda paketi hediye edilecek. Gönüllü desteği talep eden meyve üreticileri ise taleplerini mesai saatleri içinde (0232) 293 35 55 numaralı telefon üzerinden Büyükşehir Belediyesi’ne iletebiliyor.



