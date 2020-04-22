250 gram pide 2.5 TL

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, 2020 yılı Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarını açıkladı. Durmuş, fiyatların Ticaret Odası ve EBSO temsilcileri ile görüşülerek belirlendiğini bildirdi. Buna göre 250 gram pide 2.5 liradan, 300 gram pide ise 3 liradan satılacak.

Ekmekte görülen israfın pidelerde de yaşanmaması için iki farklı gramajlı pide üreteceklerini belirten Başkan Durmuş, ‘Türkiye’de her gün milyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Mübarek Ramazan ayında israfın önüne geçmek istedik. Nüfusu az olan aileler için 250 gram pide üreteceğiz. Çöpe atılan her ekmek ülke ekonomisine vurulan darbedir. Ayrıca fırınlarımızdan yapılacak alışverişlerde üyelerimiz kuyrukların oluşmamasına ve işletmelerinde sosyal mesafenin korunmasına azami dikkat gösterecekler.’ dedi.