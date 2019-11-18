250 satranççı yarıştı

Ödemiş Belediyesi, Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde Ata'ya Saygı Satranç Turnuvası düzenledi.

Ödemiş Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi'nde Türkiye Satranç Federasyonu'na lisanslı 150'si Ödemişli 250'yi aşkın sporcunun katıldığı turnuva 5 kategoride yapıldı. 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve açık yaş kategorilerinde, Türkiye Satranç Federasyonu hakemleri gözetiminde iki gün süren turnuvada aileler de büyük heyecan yaşadı.

Milli sporcu da vardı

Ödemiş'in yanı sıra İzmir, Aydın, Torbalı, Tire ve çevre ilçelerden gelen konuklar iki gün boyunca sporcuları yalnız bırakmadı. Türkiye Satranç Federasyonu A Milli Takım sporcusu Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu da Ödemiş'te genç sporcuların heyecanına ortak oldu. Müsabakalar sonrası ödül töreni düzenlendi. Törene Belediye Meclisi üyeleri Faruk Taşkoyan, Sedat Turman, Tahir Balban ve Mustafa Turan katılarak dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Törende konuşan Belediye Meclisi Üyesi Faruk Taşkoyan, Ödemiş'in satrançta ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlemeye hazır olduğunu belirterek, turnuvaya katılan ve derece elde eden sporcuları tebrik etti. Taşkoyan, Türkiye Satranç Federasyonu A Milli Takım sporcusu Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu'na çiçek verdi.

Madalya ve kupa verildi

Ata'ya Saygı Satranç Turnuvası'nda ilk 10'a giren sporculara madalya, ilk üçe giren sporculara kupa verildi. İlk üçe giren Ödemişli katılımcıların da kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Ayrıca her kategoride ilk üç dereceyi elde eden bayan sporculara da kupa ve madalya verildi. İzmirli görme engelli satranç şampiyonu Aziz Murat Cengiz'e madalyasını satrançtaki unvanı "Kadın Büyük Usta" olan milli sporcu Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu takdim etti. Tören hatıra fotoğrafının çekimiyle son buldu.