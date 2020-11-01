İzmir’de deprem dayanışması yirmi dört saat kesintisiz devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin ve görevli ekiplerin yemek ihtiyacının yanı sıra, barınma, duş, seyyar tuvalet, psikolojik destek gibi konularda faaliyet gösteriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kenti vuran depremden sonra günü ve geceyi dışarıda geçiren İzmirlilere destek vermeye devam ediyor. Depremzedelere ve sahada çalışan personele kahvaltılık malzeme, çorba, kumanya ve günde iki öğün sıcak yemek dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nden öğlen ve akşam olmak üzere günde toplam 26 bin kişilik yemek çıkıyor.

Lojistik merkezi kuruldu

Depremzedelere yardım amacıyla yapılan ayni bağışların ve toplanan malzemelerin dağıtımı için Bornova Aşık Veysel Buz Sporları Salonu’nda bir lojistik merkezi kuruldu. Buz Sporları Salonu’nun giyinme odaları ve duşları da evlerini kullanamayan depremzedelerin hizmetine açıldı. Ayrıca bu bölgede iki adet de çamaşırhane kuruluyor. Çadır bölgelerindeki seyyar tuvaletlerin yanı sıra İZSU Genel Müdürlüğü tarafından bu bölgelere su hatları çekilerek kullanımına sunuldu. Özellikle çocukların deprem sonrası yaşadığı travmayı atlatabilmeleri için Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda çocuklara ve ailelere psiko-sosyal destek sunacak gezici tır da faaliyete geçirildi.

7/24 Deprem Yardım Hattı

Deprem bölgesinden gelen yardım talepleri için de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 35 numaralı Deprem Yardım Hattı yirmi dört saat boyunca telefonlara cevap veriyor.